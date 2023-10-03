Новикомбанк рассказал о финансовой поддержке МСП в новых условиях

В рамках XX Международного банковского форума, прошедшего 27–30 сентября в Сочи, состоялся круглый стол "Кредитование МСП: программы поддержки, развитие и барьеры".

В мероприятии приняли участие представители Банка России, Корпорации "МСП", профильных деловых объединений, банковского сообщества, бизнеса. Участники круглого стола обсудили, что скрывается за рекордами роста МСП, проанализировали систему мер государственной поддержки сегмента и ее эффективность. Также спикеры уделили внимание такому важному аспекту, влияющему на развитие бизнеса компаний, как инструменты финансирования.

От Новикомбанка с докладом выступила старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева. В своем выступлении она отметила, что малый и средний бизнес, получивший в текущих условиях новый импульс, демонстрирует взрывной рост деловой активности. При этом главным фактором, по мнению спикера, является сформировавшийся гарантированный спрос: после ухода части иностранных компаний с российского рынка для этого сегмента высвободились новые ниши, определена номенклатура товаров, которую нужно заместить. Государством также утверждена таксономия техсуверенитета, установлены квоты на закупки у субъектов МСП, есть реестры и перечни в рамках механизмов господдержки, в которых указаны наиболее востребованные для страны виды продукции.

На фоне санкционных ограничений МСП быстрее, чем крупный бизнес, перестраиваются и проще налаживают новые логистические цепочки. Именно поэтому сегодня на данный сегмент предпринимательского сектора возлагаются особые надежды по участию в достижении целей технологического суверенитета, отметили участники дискуссии.

В своем докладе Анна Лаврентьева акцентировала внимание на доступности финансирования для МСП в Новикомбанке, которое достигается за счет сочетания трех факторов: собственных программ поддержки, цифровых сервисов и финансовой грамотности. Синергия указанных компонентов позволила банку существенно нарастить собственный портфель МСП.

"Новикомбанк в качестве одного из стратегических приоритетов своей деятельности выделил поддержку и "выращивание" кооперации для промышленных предприятий. Для таких клиентов в Банке действуют специальные продукты и программы на преференциальных условиях. В частности, для субъектов МСП-участников закупочной деятельности реализуется уникальная программа по начислению повышенных процентов на остаток на счете. Банк также является участником ключевых программ господдержки МСП, что в итоге дает нашим клиентам возможность привлечь заемные средства на оптимальных для них условиях", — сказала Анна Лаврентьева.

В Новикомбанке считают, что для умения сочетать государственные и банковские механизмы поддержки необходимо обладать определенным уровнем предпринимательских компетенций. С целью просвещения своих клиентов в этом году Новикомбанк, следуя вектору Банка России, который распространил программу обеспечения финансовой грамотности не только на физических лиц, но и МСП, запустил собственный курс повышения финансовой грамотности для субъектов малого и среднего бизнеса.

Старший вице-президент Новикомбанка подробно остановилась на конкретных предложениях для расширения доступа МСП к финансированию. Среди первоочередных мер поддержки малого и среднего бизнеса — закрепление на законодательном уровне критериев категории "МСП+" и выделение отдельной квоты для субъектов этой категории в рамках механизмов господдержки. Также целесообразным является ускорение разработки критериев для определения быстрорастущих технологических компаний.

По мнению Новикомбанка, реализация данных предложений позволит расширить возможности МСП по использованию льготных источников финансирования, что особенно важно в условиях повышения ключевой ставки.