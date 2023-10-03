На РЭФ-2023 Новикомбанк поделился инструментами господдержки

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, финансирует крупное промышленное производство с использованием всех доступных механизмов господдержки. Об этом на полях Российского энергетического форума (РЭФ) рассказали эксперты банка.

Проведение РЭФ-2023 стало хорошей возможностью обсудить перспективы финансовой поддержки проектов энергетического комплекса РФ. В рамках отраслевой секции "Перспективы развития рынка оборудования для промышленной генерации" эксперты Новикомбанка рассказали, как использовать меры господдержки для снижения стоимости пакета финансирования предприятий.

Новикомбанк имеет большой опыт взаимодействия с предприятиями энергетического машиностроения РФ, в том числе по проектам производителей оборудования генерации. Так, предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которые являются крупнейшими в России производителями современных газотурбинных двигателей, турбин большой мощности и других силовых агрегатов для энергетического комплекса, являются стратегическими партнерами для банка.

В своем выступлении начальник отдела взаимодействия с государственными органами Новикомбанка Алексей Грабаров и директор по работе с клиентами допофиса банка в Уфе Александр Дудинов уделили особое внимание механизмам, которые используются для организации финансирования машиностроительных предприятий.

Банк предоставляет кредиты по льготной ставке в соответствии с несколькими программами государственной поддержки: диверсификации оборонно-промышленного комплекса (Постановление Правительства РФ № 26); цифровой трансформации (Постановление Правительства РФ № 1598); создания производства приоритетной продукции (Постановление Правительства РФ № 295); "Промышленная ипотека" (Постановление Правительства РФ № 1570).

Кроме того, Новикомбанк входит в реестр аккредитованных банков партнеров Фонда российской промышленности и предоставляет предприятиям банковские гарантии, рассматриваемые Фондом в качестве обеспечения по займам, выдаваемым в рамках государственной программы "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности".

Существенные преимущества при организации финансирования одного проекта обеспечивает комбинирование программ господдержки. Эксперты Новикомбанка предлагают предприятиям оптимальную схему финансирования проектов любой сложности. "Мы стараемся использовать действующие меры господдержки в каждой сделке, поскольку это существенно улучшает экономику проектов и, таким образом, снижает кредитный риск банка. Инструментов господдержки много, что позволяет формировать максимально эффективные финансовые конструкции. Но предприятиям, даже крупным, сложно выбрать подходящий механизм, и, тем более создать из них экономически обоснованную комбинацию. Именно поэтому мы призываем клиентов обращаться в банк на стадии обсуждения идеи проекта, когда ошибки в структурировании сделки ещё не оказывают критического влияния на её показатели эффективности и сроки реализации", — отметил начальник отдела взаимодействия с государственными органами Новикомбанка Алексей Грабаров.

Российский энергетический форум — ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов топливно-энергетической отрасли страны, которое проходит в Уфе. Организаторами выступают правительство Башкирии, Минпром РБ и Башкирская выставочная компания. Основной задачей мероприятий является создание эффективной площадки для диалога между отраслевыми компаниями, органами государственной власти, ассоциациями, партнёрствами, научным сообществом и поиск ответов на ключевые вопросы новой реальности в энергетической отрасли. Всего в работе форума приняли участие компании из 20 регионов России, делегации органов власти и бизнеса из Беларуси, Китая, Армении и Кыргызстана.