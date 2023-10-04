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Новикомбанк улучшил условия кредитования МСП

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, увеличил максимальный размер выдаваемых субъектам малого и среднего бизнеса кредитов. Так, максимальный размер кредита на исполнение контракта без залога вырос с 30 до 50 млн рублей, а с залогом — с 60 до 100 млн рублей.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк с 2013 года реализует программу поддержки производственных предприятий малого и среднего бизнеса, предоставляя кредитные и гарантийные продукты.

По новым условиям размер кредита на исполнение контракта может составлять до 80% от его суммы за вычетом полученного аванса и/или иных полученных платежей по контракту. Размер запрашиваемых средств — не более 100 млн рублей с залоговым обеспечением, а без него — до 50 млн рублей. Кредит предоставляется на срок действия контракта плюс 3 месяца, но не более трёх лет. Комиссии за невыбранный лимит и досрочное погашение не взимаются.

Так как Новикомбанк сотрудничает с фондами поддержки малого бизнеса, для получения кредита клиенты могут предоставить обеспечение не только в виде твердого залога, но и в виде поручительства одного из фондов.

Кредиты предоставляются с целью финансирования исполнения контрактов — в рамках 223-ФЗ, 44-ФЗ, 275-ФЗ или заключенного (заключаемого) с Госкорпорацией Ростех (а также входящими в нее предприятиями), Министерством обороны РФ и организациями, контролируемыми им прямо либо косвенно. Также контракты могут быть заключены с "АвтоВАЗом" и юридическими лицами с государственным участием в уставном капитале 20% и более.

"Новикомбанк всегда ориентируется на потребности бизнеса и предлагает финансовые продукты, которые решают весь спектр задач — от обеспечения контрактов до рефинансирования. Понимая специфику работы промышленных предприятий, мы также успешно работаем со смежными компаниями, участниками цепочек кооперации и предоставляем обслуживание на максимально выгодных условиях. Чем больше предприятий малого и среднего бизнеса будет работать в промышленном секторе, тем динамичнее он будет развиваться", — подчеркнул директор Департамента малого и среднего бизнеса, вице-президент Новикомбанка Денис Есипенок.

Подробнее об условиях кредита на сайте.

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