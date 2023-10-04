Полиция: преступники усложнили классическую схему мошенничества

ГУ МВД России по Самарской области рассказало о том, как мошенники меняют свои схемы обмана.
Злоумышленники ввели "нулевой этап" в уже известную схему "вам звонит служба безопасности банка". Теперь жертве сначала могут от имени знакомого или коллеги в мессенджере прислать сообщение о том, что скоро поступит звонок, который нельзя игнорировать. После этого уже звонят "правоохранители" и "представители банков", которые выманивают деньги.
Именно из-за такого обмана пострадал 49-летний житель Тольятти. Сначала ему пришло сообщение якобы от руководителя с указанием выполнить инструкции "правоохранителей". Вскоре позвонили и сами "правоохранители". В итоге работающий водителем мужчина лишился миллиона рублей.
Полицейские напоминают: если вам поступило сообщение от знакомого с необычной просьбой, перезвоните ему, уточните действительно ли знакомый общается с вами.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".