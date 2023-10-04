Полиция: преступники усложнили классическую схему мошенничества

ГУ МВД России по Самарской области рассказало о том, как мошенники меняют свои схемы обмана.

Злоумышленники ввели "нулевой этап" в уже известную схему "вам звонит служба безопасности банка". Теперь жертве сначала могут от имени знакомого или коллеги в мессенджере прислать сообщение о том, что скоро поступит звонок, который нельзя игнорировать. После этого уже звонят "правоохранители" и "представители банков", которые выманивают деньги.

Именно из-за такого обмана пострадал 49-летний житель Тольятти. Сначала ему пришло сообщение якобы от руководителя с указанием выполнить инструкции "правоохранителей". Вскоре позвонили и сами "правоохранители". В итоге работающий водителем мужчина лишился миллиона рублей.

Полицейские напоминают: если вам поступило сообщение от знакомого с необычной просьбой, перезвоните ему, уточните действительно ли знакомый общается с вами.