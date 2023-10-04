В Самаре вынесли приговор по делу врезчиков в нефтепровод у с. Николаевка

В Волжском районном суде огласили приговор по уголовному делу Евгения Крюкова, Сергея Дунаева, Артема и Антона Носаревых, обвиняемых следствием в крупной краже (п. "а" и "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Кроме того, Крюкова и Дунаева обвиняли в повреждении магистрального нефтепровода (п. "а" и "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, по версии следствия, человек, чью личность следователи не установили, создал ОПГ, в которую вошли все обвиняемые. Группа занималась кражей нефти из трубопроводов через несанкционированные врезки.

Как считает следствие, в 2020 г. в бизнесе согласился поучаствовать за 300 тыс. руб. в месяц владелец базы ГСМ на ул. Новосельской в пос. Рубежный — 41-летний Евгений Крюков. От этой базы планировалось проложить пластиковую трубу длиной более 8 км до места врезки в нефтепровод "Муханово — Куйбышев" в 4 км к юго-востоку от с. Николаевка. С базы нефть планировали отвозить покупателям на автоцистернах с поддельными товарно-транспортными накладными.

Кроме Крюкова, в ОПГ вошел 44-летний Сергей Дунаев, имевший доступ к буровой установке и другой спецтехнике для прокладывания коммуникаций. Предположительно, встречу организатора преступной схемы и Дунаева организовал именно Крюков.

Дунаев нашел рабочих и с февраля по май 2020 г. строил с ними врезку в трубопровод, а также прокладывал трубу.

Двумя другими фигурантами дела являются братья Артем и Антон Носаревы, которых нашел Евгений Крюков. 29-летний Артем Носарев стал водителем автоцистерны для перевозки краденой нефти, а 30-летнего Антона Носарева пригласили в качестве охранника базы и заливщика нефти в автоцистерны.

Группировка приступила к "работе" летом, и с 1 по 30 июня 2020 г. сообщники откачали не менее 115,9 т нефти. Артем Носарев увозил ее в пос. Алексеевка (в Кинеле), где она перекачивалась в другие автоцистерны.

По подсчетам следователей, общая стоимость похищенной нефти превысила 2 млн рублей. Материальный ущерб в связи с аварийно-восстановительными работами на нефтепроводе оценен более чем в 200 тыс. рублей.

Судя по показаниям некоторых фигурантов дела, ОПГ "проработало" всего месяц и прекратило деятельность в конце июня 2020 г., предположительно, по технической причине — нефть перестала поступать на базу по самодельному трубопроводу. Выявили же преступный бизнес позже, когда работники АО "Транснефть-Приволга" нашли врезку.

По окончании следствия, уголовное дело в отношении Евгения Крюкова, Сергея Дунаева, Артема и Антона Носаревых поступило в Волжский районный суд, где было зарегистрировано 11 апреля. Процесс вела судья Юлия Артемова, которая 14 сентября огласила приговор.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, все четверо подсудимых были признаны виновными в краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере (п. "а" и "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ). В итоге Артема Носорева суд приговорил к двум годам заключения в колонии общего режима, а Антона Носарева к 2 годам и 1 месяцу заключения в такой же колонии. Поскольку братья находились до оглашения приговора под домашним арестом, их взяли под стражу в зале суда.

Евгения Крюкова и Сергея Дунаева, кроме кражи, суд признал виновными в повреждении магистрального трубопровода (п. "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ). В итоге суд приговорил Евгения Крюкова и Сергея Дунаева по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний к 4,5 и 6 годам заключения в колонии общего режима. Такое наказание Дунаеву было назначено путем сложения с наказанием, назначенным ему Мокшанским районным судом Пензенской области от 15 сентября 2022 года. Мера пресечения Крюкову и Дунаеву до вступления приговора в силу была оставлены прежняя — содержание под стражей.

Исковые требования, заявленные представителем потерпевшего "Транснефть-Приволга", о взыскании материального ущерба в размере более 640 млн рублей суд удовлетворил частично — на сумму причиненного ущерба и затрат на аварийно-восстановительные работы в размере свыше 1,7 млн рублей.

Данный приговор еще не вступил в законную силу.