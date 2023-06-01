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В Самаре начался процесс по делу ОПГ, врезавшейся в нефтепровод у с. Николаевка

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районном суде начался процесс по уголовному делу Евгения Крюкова, Сергея Дунаева, Артема и Антона Носаревых, обвиняемых в крупной краже (п. "а" и "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ). Кроме того, Крюкова и Дунаева обвиняют в повреждении магистрального нефтепровода (п. "а" и "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ).

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, по версии следствия, человек, чью личность следователи не установили, создал ОПГ, в которую вошли все обвиняемые. Группа занималась кражей нефти из трубопроводов через несанкционированные врезки.

Следствие считает, что в 2020 г. в бизнесе согласился поучаствовать за 300 тыс. руб. в месяц владелец базы базы ГСМ на ул. Новосельской в пос. Рубежный - 41-летний Евгений Крюков. От этой базы планировалось проложить пластиковую трубу длиной более 8 км до места врезки в нефтепровод "Муханово - Куйбышев" в 4 км к юго-востоку от с. Николаевка. С базы нефть планировали отвозить покупателям на автоцистернах с поддельными товарно-транспортными накладными.

Кроме Крюкова, в ОПГ вошел 44-летний Сергей Дунаев, имевший доступ к буровой установке и другой спецтехнике для прокладывания коммуникаций. Предположительно, встречу организатора преступной схему и Дунаева организовал именно Крюков.

Дунаев нашел рабочих и с февраля по май 2020 г. строил с ними врезку в трубопровод, а также прокладывал трубу.

Двумя другими фигурантами дела являются братья Артем и Антон Носаревы, которых нашел Евгений Крюков. 29-летний Артем Носарев стал водителем автоцистерны для перевозки краденой нефти, а 30-летнего Антона Носарева пригласили в качестве охранника базы и заливщика нефти в автоцистерны.

Группировка приступила к "работе" летом, и с 1 по 30 июня 2020 г. сообщники откачали не менее 115,9 т нефти. Артем Носарев увозил ее в пос. Алексеевка (в Кинеле), где она перекачивалась в другие автоцистерны.

По подсчетам следователей, общая стоимость похищенной нефти превысила 2 млн рублей. Материальный ущерб в связи с аварийно-восстановительными работами на нефтепроводе оценен более чем в 200 тыс. рублей.

Судя по показаниям некоторых фигурантов дела, ОПГ "проработало" всего месяц и прекратило деятельность в конце июня 2020 г., предположительно, по технической причине - нефть перестала поступать на базу по самодельному трубопроводу. Выявили же преступный бизнес позже, когда работники АО "Транснефть-Приволга" нашли врезку.

Гид потребителя

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