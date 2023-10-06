В 2023 году автопарк "Т Плюс" в Самарской области пополнили 16 новых автомашин

В 2023 году ПАО "Т Плюс" приобрел 16 единиц автотранспорта для Самарского филиала компании. В числе новых приобретений — погрузчики, авторемонтные мастерские, грузовые автомобили и другая спецтехника, которая необходима энергетикам для эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей.
В частности, в автопарк "Т Плюс" поступили две водоотливные установки на базе трактора "Беларус", используемые для устранения дефектов на теплосетевых коммуникациях, и один полуприцеп УЗСТ, оснащенный кониками для перевозки труб. Также закуплены две мобильные мастерские на базе автомобиля "ГАЗ", укомплектованные оборудованием и инвентарем для проведения различного рода ремонтно-восстановительных, сварочных и монтажных работ. Данная техника будет использоваться теплосетевыми предприятиями "Т Плюс" в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.
Обеспечивает автотранспортные перевозки, выполнение подъемных и дорожно-строительных работ на электростанциях и тепловых сетях группы "Т Плюс" в регионах присутствия АО "ЮНИС" — дочерняя компания ПАО "Т Плюс". Волжский филиал является одним из крупнейших региональных подразделений компании "ЮНИС". В его штате трудится 657 сотрудников, а автопарк насчитывает более 580 единиц техники.
"Мы регулярно обновляем автопарк, чтобы обеспечить всем необходимым транспортом подразделения энергокомпании. Новая спецтехника и опытные сотрудники транспортного предприятия помогут энергетикам региона качественно и в срок выполнить любую производственную задачу", — отметил директор Волжского филиала АО "ЮНИС" Олег Добровольский.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!