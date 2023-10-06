На самарских ГОКС прошло выездное заседание городской Думы

Депутаты городской Думы посетили один из самых крупных объектов "РКС-Самара" — городские очистные канализационные сооружения. На ГОКС завершается реконструкция, которую предприятие начало в 2013 году, а в 2019 — с подписанием концессионного соглашения и запуском инвестпрограммы — стартовал новый этап, сообщили пресс-службе компании.

Часть мероприятий софинансируется в рамках федеральной целевой программы "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" в размере 2,999 млрд рублей. Общая сумма с учётом федеральных, региональных, муниципальных средств и частных инвестиций составляет 4,3 млрд рублей.

"Мы рассчитываем на то, что депутаты, как представители от населения увидят, куда вкладываются деньги, как они используются. И могли бы рассказать об этом людям, — сказал главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков. — Хотелось бы, чтобы каждый житель города увидел и понял, какие глобальные работы сейчас проводятся на объектах холодного водоснабжения и водоотведения".

На сегодня реконструкция ГОКС завершена больше чем на 98%: построены здания механических решёток, комплекс биологической доочистки, восстановлены и выведены на новый технологический уровень аэротенки и вторичные отстойники.

"Депутатский корпус не первый раз посещает очистные сооружения, мы делаем это регулярно. Качество водоснабжения и водоотведения это вопрос ежедневный, он всегда волнует жителей, — подчеркнул председатель Думы г. о. Самара Алексей Дегтев. — На сегодня есть заметные результаты: очистка стоков ведётся по самым современным технологиям, качество этой очистки становится выше, что оказывает положительное влияние на источник — реку Волгу. Но также нужно работать над повышением и коммунальной культуры потребления со стороны населения".

Со всеми изменениями депутаты ознакомились лично в ходе экскурсии, отметили открытость компании перед властью и населением, а также обсудили вопросы, над которыми предстоит работать в ближайшем будущем: приём жидких бытовых отходов, программу "Вода с улицы — в дом" и снижение социального напряжения из-за локальных аварийных участков на сетях. Взаимодействие продолжается.