16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Суд обязал администрацию Самары обустроить пешеходные переходы на ул. Дачной "РКС-Самара" призывает оплачивать пени вовремя Тепловые сети Самары готовы к отопительному сезону В ряде домов на ул. Советской Армии и Дыбенко на сутки отключат холодную воду

ЖКХ и благоустройство Общество

На самарских ГОКС прошло выездное заседание городской Думы

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутаты городской Думы посетили один из самых крупных объектов "РКС-Самара" — городские очистные канализационные сооружения. На ГОКС завершается реконструкция, которую предприятие начало в 2013 году, а в 2019 — с подписанием концессионного соглашения и запуском инвестпрограммы — стартовал новый этап, сообщили пресс-службе компании.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Часть мероприятий софинансируется в рамках федеральной целевой программы "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" в размере 2,999 млрд рублей. Общая сумма с учётом федеральных, региональных, муниципальных средств и частных инвестиций составляет 4,3 млрд рублей.

"Мы рассчитываем на то, что депутаты, как представители от населения увидят, куда вкладываются деньги, как они используются. И могли бы рассказать об этом людям, — сказал главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков. — Хотелось бы, чтобы каждый житель города увидел и понял, какие глобальные работы сейчас проводятся на объектах холодного водоснабжения и водоотведения".

На сегодня реконструкция ГОКС завершена больше чем на 98%: построены здания механических решёток, комплекс биологической доочистки, восстановлены и выведены на новый технологический уровень аэротенки и вторичные отстойники.

"Депутатский корпус не первый раз посещает очистные сооружения, мы делаем это регулярно. Качество водоснабжения и водоотведения это вопрос ежедневный, он всегда волнует жителей, — подчеркнул председатель Думы г. о. Самара Алексей Дегтев. — На сегодня есть заметные результаты: очистка стоков ведётся по самым современным технологиям, качество этой очистки становится выше, что оказывает положительное влияние на источник — реку Волгу. Но также нужно работать над повышением и коммунальной культуры потребления со стороны населения".

Со всеми изменениями депутаты ознакомились лично в ходе экскурсии, отметили открытость компании перед властью и населением, а также обсудили вопросы, над которыми предстоит работать в ближайшем будущем: приём жидких бытовых отходов, программу "Вода с улицы — в дом" и снижение социального напряжения из-за локальных аварийных участков на сетях. Взаимодействие продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5