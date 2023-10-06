В 15 субъектах РФ Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство модульных гостиниц

Свыше 30 заявок получил Банк ДОМ.РФ на финансирование возведения модульных гостиниц в 15 регионах нашей страны. Общий объём кредитования по этим проектам составил 4,3 млрд рублей.

Больше всего заявок поступило из Подмосковья, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Также рассматриваются заявки из Краснодарского края, Ярославской, Сахалинской и других областей.

"Быстровозводимые модули — тренд последних лет во всем мире. В России это незанятая на данный момент инвесторами ниша с огромным потенциалом спроса со стороны населения и достаточно низким порогом входа ввиду несложных подготовительных работ и высокой скорости строительства. Имея соответствующий опыт и нужную экспертизу, мы работаем в этом сегменте в логике проектного финансирования. Клиенты, а это преимущественно субъекты малого и среднего бизнеса, также могут быть уверены: мы окажем всестороннюю поддержку при подготовке проекта, обеспечим необходимые консультации", — рассказала руководитель подразделения "Туризм" Банка ДОМ.РФ Анна Маликова в рамках форума "Развитие туристской инфраструктуры".

Сообщается, что на строительство таких круглогодичных быстровозводимых гостиниц можно получить от 100 млн рублей на срок до 7 лет. Также банк может выдать льготные кредиты не только на строительство, но и на реконструкцию гостиниц. Их можно получить в рамках 141-пп, программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса и 214-ФЗ с использованием механизма sale-leaseback.

Напомним, Банк ДОМ.РФ входит в топ-3 российских банков по ипотечному портфелю и объему проектного финансирования застройщиков.