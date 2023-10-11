Жители ЖК "Акварель" взыскивают с застройщика по 100 тыс. рублей

В Самаре дольщики жилого комплекса "Акварель" потребовали в суде взыскания по 100 тыс. руб. на каждого истца с застройщика ЗАО "Арника" и обслуживающей организации ООО "Арника-тепло". В такую сумму они оценили моральный ущерб и материальные потери из-за вывода котельной из ЖК. Всего в деле пока 35 заявителей.

Жильцы ЖК "Акварель" развернули кампанию по возврату котельной в собственность застройщика ЗАО "Арника" (входит в ГК "Град"). Комплекс включает в себя три очереди. Первая была сдана в 2020 г. вместе с котельной, которая числилась на балансе "Арники".

При покупке квартир в ЖК "Акварель" дольщикам обещали свою котельную и низкие платежи за тепло.

Первые два года собственники платили за отопление и горячую воду по факту потребленных ресурсов. Однако затем котельная выбыла из собственности застройщика и была передана во владение ООО "Гамма", аффилированной учредителям ГК "Град". "Гамма", в свою очередь, учредила ООО "Арника-тепло", которая и выставляет квитанции за отопление и ГВС. В результате расходы жильцов на тепло увеличились по их подсчетам более чем в три раза, и плата за услугу оказалась выше, чем в домах, подключенных к системе центрального отопления.

Дольщики обратились с коллективным иском в Октябрьский районный суд. В частности, они требуют признать недействительным договор инвестирования между "Арникой" и "Гаммой". Согласно документу, последняя обязалась предоставить застройщику 12,5 млн руб. до ввода котельной в эксплуатацию. Свои обязательства "Гамма" исполнила с "опозданием" на 15 дней.

Кроме того, компания не переводила указанную сумму "Арнике", а расплатилась зачетом требований, которые возникли ранее при оплате процентов по договору займа. Все эти факты дали основание истцам заподозрить организации в притворной сделке.

По мнению же представителей "Гаммы" и "Арники", форма исполнения договора не противоречит Гражданскому кодексу, и вернуть котельную застройщику возможно только с его же согласия.

Истцы уверены: деятельность "Арники-тепло" по получению прибыли за услуги котельной незаконна, так как сооружение, как часть ЖК, должно оставаться в собственности застройщика до введения в эксплуатацию всего комплекса, а затем - стать общей собственностью жителей "Акварели".

Представитель "Арники" возразил: котельная не относится к определенному дому и не является общедомовым имуществом. Кроме того, не определен потенциальный круг лиц, в собственность которых могло бы перейти сооружение. Истцы напомнили о протоколе, в котором жители дали согласие на переход права.

Остается открытым вопрос о законности взимания платы за содержание котельной. По мнению дольщиков, до ввода жилого комплекса соответствующие расходы обязан нести застройщик.