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Банк ДОМ.РФ назвал регионы с наибольшим числом завершенных домов по ипотеке

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ДОМ.РФ провел анализ выбора стройматериалов и сроков строительства для людей, которые оформляют ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в 2023 году.

Фото: ДОМ.РФ

Согласно данным исследования, наиболее популярным материалом для строительства домов, которые планируют завершить до конца текущего года, является дерево. Те, кто намерен ввести свой дом в эксплуатацию в 2024 году, чаще всего выбирают газоблоки. Среди уже построенных домов преобладают кирпичные конструкции. Монолит и дома из панелей выбирают реже.

"Затянувшаяся стройка создает дополнительные трудности и расходы, связанные с консервацией на зимний период и ростом цен на стройматериалы. По оценкам экспертов, достаточно быстро строится дом из дерева — за 6-9 месяцев, а при выборе технологии домокомплекта можно уложиться в 4-6 месяцев. Отмечу, что в этом году мы первыми на рынке запустили ипотеку по договору подряда с использованием счетов эскроу. Продукт гарантирует безопасность вложений, а клиентам доступна скидка по ставке в размере полупроцента", — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

Клиенты, которые оформили ипотеку в текущем году, планируют завершить строительство до конца текущего года — 52,5%. Большинство таких проектов реализуется в Подмосковье, Самарской, Ленинградской и Воронежской областях. Среди 37% клиентов, у которых дома уже построены, больше всего заемщиков в Краснодарском крае, Республике Татарстан, Ростовской и Нижегородской областях.

Около 10% заемщиков планируют завершить стройку до конца 2024 года, а менее 1% — в течение 3 лет. Эти проекты в основном в Подмосковье, Тюменской, Самарской и Ленинградской областях.

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