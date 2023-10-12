Лжекоммунальщик выманил у пожилой жительницы Самарской области 140 тыс. руб. на счетчик

Сергиевский районный суд Самарской области вынес приговор 32-летнему мужчине, выманившему деньги у пенсионерки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В декабре 2022 г. он пришел к 86-летней женщине и представился сотрудником коммунальной компании. Фальшивый коммунальщик осмотрел счетчик и сказал, что его нужно менять. Также он предложил помочь с покупкой и установкой аппарата. Доверчивая пенсионерка дала незнакомцу свою банковскую карту и сообщила пин-код. Мужчина ушел "в магазин", а вскоре потерпевшей пришло уведомление о списании со счета всех ее денег — 140 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали в Самаре в апреле 2023 года. Во время следствия он возместил ущерб. Суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии строгого режима.