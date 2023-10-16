Экс-охранник Сергея Неверова дал показания на полицейских, "крышевавших" ОПГ

Бывший охранник создателя преступной группировки Сергея Неверова Артем Безмен в суде открыто назвал в суде имена бывших и действующих высокопоставленных полицейских руководителей, помогавших, в его версии, "решать вопросы". Об этом пишет "Самарское обозрение".

5 октября Безмен дал показания по уголовному делу члена ОПГ Дмитрия Меренкова в Самарском областном суде.

"У нас не обходилось без блока сотрудников правоохранительных органов, которым платили деньги, чтобы шла работа, чтобы все было спокойно, чтобы нас никто не трогал. Это бывшие сотрудники прокуратуры Чапала, Самусенко и Лаптев, бывшие сотрудники МВД Булгаков и Кузьмичев. На тот момент мы с Сергеем Николаевичем Неверовым и господином Петровским — это такой предприниматель, они вместе с Виталием Портновым ближе всего находились к Сергею Николаевичу — непосредственно в Самару мы возили деньги бывшему начальнику УВД Дмитрию Блохину и его подопечному, полковнику Максимову. Ну, а в городе Тольятти нам вопросы "решали", помогали нашей организации на данный момент действующие сотрудники — это Минаев, начальник ОВД Автозаводского района, Проценко, начальник полиции города, и Щиглинский, начальник уголовного розыска", - рассказал Безмен.

Издание уточняет, что речь идет о действующем начальнике отдела угрозыска УМВД по Тольятти Александре Щиглинском, замначальнике того же управления Вячеславе Проценко и начальнике отдела полиции по Автозаводскому району Денисе Минаеве.

Ранее, в начале 2021 г. Безмен написал заявление на имя депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, указав на ряд лиц, которые якобы сотрудничали с "неверовским" ОПС. В списке были указаны имена Сергея Хмелева (бывший начальник УБОП Тольятти, затем глава межрегионального оперативно-розыскного отдела МВД России по ПФО), Дмитрия Блохина (бывший руководитель управлений МВД по Тольятти и Самаре), бывшего сотрудника ЦПЭ Александра Перцева, бизнесмена Александра Петровского, "теневого финансиста Неверова и Петровского Славы Цыганова" (видимо, учредитель ООО "Лада-Пресс" Вячеслав Цыганов), директора ООО "Лада Спецоборудование" Игоря Коровина. Хинштейн в свою очередь направил депутатские запросы руководству областного УФСБ и СУ СКР по Самарской области. В итоге под следствие попал только Перцев.

39-летний уроженец Белоруссии Артем Безмен в 2010–2015 годах работал личным охранником Сергея Неверова, лидера некогда крупнейшего в Тольятти ОПС. "Неверовское" ОПС возникло в 1997 году как так называемая мировская группировка, члены которой собирались во Дворце молодежи "Мир". "Мировские" занимались хищениями автозапчастей с ВАЗа, рэкетом, "крышеванием" фирм-автодилеров, содержанием притонов для занятия проституцией, игорным бизнесом. Все отцы-основатели группировки, кроме Зуйкова, были ликвидированы, предположительно с подачи Неверова, в конце 1990-х.

Позднее основу "неверовского" ОПС составляли лица, связанные с его лидерами родственными связями или кумовством. Структура "неверовских" включала в себя два блока — силовой и экономический. "Силовики" занимались убийствами и нападениями на оппонентов и несогласных. Экономический блок составляли бизнесмены, работавшие на группировку, в том числе на рынке муниципальных подрядов. Нулевые стали периодом расцвета "неверовского" ОПС. Особенно хорошо зарабатывал тогда игорный сектор, курируемый предпринимателем Виталием Портновым.

Лидер ОПС Сергей Неверов в 2013 г. переехал на ПМЖ в Киев, где зарегистрировался под фамилией Трофимов. Отъезд Неверова дал старт внутренним распрям в ОПС, члены которого начали друг на друга охотиться и сливать компромат. Следствием стала целая череда заказных убийств и "посадок" участников "неверовского" ОПС, в том числе по громким преступлениям прошлых лет.

Осенью 2018 г. произошел ряд новых задержаний "неверовских". На тот момент силовики располагали данными о 87 участниках преступного сообщества, часть которых были уже мертвы или объявлены в международный розыск. Сергея Неверова тоже объявили в международный розыск за заказные убийства, бандитизм и организацию преступного сообщества.

Была возбуждена целая серия уголовных дел в отношении членов ОПС. И одним из ключевых свидетелей стороны гособвинения по этим делам стал бывший охранник Неверова Артем Безмен. Безмен на следствии и в суде давал важные показания о структуре и иерархии группировки, которые позволили квалифицировать деятельность ее членов по статьям 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и 209 УК РФ (бандитизм).

Позднее Безмен пропал из публичного поля, но продолжал активно сотрудничать со следователями по делам "неверовских". Расследованием этих дел уже несколько лет занимается нижегородское подразделение ГСУ СКР, сотрудники которого откомандированы в Тольятти.

С сентября 2022-го по май 2023 г. Безмен нес службу в ЧВК "Вагнер" в зоне проведения СВО. Среди наград Безмена — медали "За отвагу", "За освобождение Луганской и Донецкой народных республик", медаль участнику битвы за Бахмут и знаменитый Черный крест ЧВК "Вагнер".

Интересно, что, по версии ряда источников, бывший шеф Безмена Сергей Неверов сейчас находится по другую сторону баррикад и спонсирует вооруженные силы Украины.

Дмитрий Меренков, в судебном процессе над которым так громко выступил Артем Безмен, обвиняется в участии как минимум в двух силовых акциях "неверовских". Это жестокое избиение арматурой директора МП "Межрегиональный союз строителей" Фарита Зиатдинова (октябрь 2011 года) и неудачная попытка покушения на тольяттинского бизнесмена Олега Загузова (октябрь 2013 года). Второе преступление получилось очень громким, так как киллеров, следящих за Загузовым, самих расстреляли у тольяттинского УСК "Олимп" двое неизвестных с автоматами. В итоге погиб уроженец Ульяновской области Сергей Петров, а его земляк Дмитрий Левин лишился ноги.