Студенты Самарской области встретились с врио зампредседателя правительства Самарской области Константином Пресняковым

В Центре молодежных инициатив Strelka Hall в рамках проекта "ГосСтарт.Диалог" от Росмолодежи состоялась встреча студентов Самарской области с Константином Пресняковым, врио заместителя председателя правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи.

"ГосСтарт. Диалог" - проект, призванный помочь молодым людям определиться с выбором профессии и понять, какие возможности развития существуют на государственной и муниципальной службе.

Константин Пресняков рассказал историю своего карьерного пути на государственной службе. Уже в вузе благодаря эффективности выполнения поставленных задач Константин Геннадьевич занял руководящую должность в самарской компании, занимающейся информационными технологиями, а потом перешел на государственную должность. Также спикер отметил, что в работе госслужащего крайне важны педантичность, пунктуальность. Именно эти качества, по мнению Преснякова, позволяют эффективно выполнять поставленные задачи.

Студенты узнали о том, как выстраивается работа на разных этапах реализации государственных проектов, а также о возможных сложностях, которые могут возникнуть при решении государственных задач. Также спикер рассказал о технологических проектах, которые реализуются в Самарской области. Одним из них является "Карта жителя Самарской области" - это универсальная пластиковая карта, которая позволяет расплачиваться в транспорте, оплачивать товары и услуги у партнеров проекта, а также ее можно использовать как аналог полиса ОМС в медицинских учреждениях.

Участников диалога интересовало, какие знания наиболее важны в работе на госслужбе, с какими вызовами и проблемами сталкивался сам спикер в своей работе, какие возможности профессионального и карьерного роста существуют на государственной службе.

Константин Пресняков отметил важность таких проектов, как "ГосСтарт. Диалог", так как они позволяют молодым людям познакомиться с очень важной работой госслужащего. "Работа на госслужбе всегда актуальна, поэтому чем больше замотивированных молодых специалистов будет в государственных органах, чем больше стажировок и возможностей будет у молодежи, тем лучше будет для всех", - подчеркнул врио зампреда правительства региона.

Участники встречи отметили, что подобный формат диалога позволяет получить более четкое представление о том, как работают государственные структуры.

"Представление о государственной службе стало более ясным и понятным, потому что в общем это очень обширное понятие - в нем очень много аспектов. А когда видишь живой пример, который благодаря своей целеустремленности и ответственности добился достаточно высоких результатов, то понимаешь, что у тебя все получится, если будешь хорошо трудится", - подвела итог услышанному участница встречи, студентка СГЭУ Екатерина Шиянова.

В Самарской области проект реализуется департаментом по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области. Ключевыми партнерами программы выступают Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Президентская платформа "Россия - страна возможностей", Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления и АНО "Корпоративный университет правительства Нижегородской области".