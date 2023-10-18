Новикомбанк рассказал самарскому бизнесу об актуальных инструментах господдержки

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, провел семинар-практикум по мерам государственной поддержки для клиентов Малого и среднего бизнеса (МСБ) Самарской области на площадке "Мой бизнес". Мероприятие было посвящено обсуждению банковских инструментов, с помощью которых можно значительно улучшить экономику проектов и снизить стоимость пакета финансирования предприятий.

Участниками сессии стали представители Гарантийного фонда поддержки предпринимателей, Министерства промышленности и торговли Самарской области и представители малого и среднего бизнеса — клиенты Новикомбанка в Самаре.

Спикерами выступили начальник отдела взаимодействия с государственными органами Новикомбанка Алексей Грабаров, Управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Самаре Игорь Егоров, начальник отдела реализации мер государственной поддержки МСП Сергей Скориков. Эксперты рассказали об инструментах, которые банк использует для обеспечения эффективной работы малого и среднего бизнеса.

Так, для клиентов банка доступны "Зонтичный" механизм поручительств Корпорации МСП и механизм поручительства образованных субъектами РФ фондов поддержки предпринимательства и фондов содействия кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса.

Кроме того, банк предоставляет предприятиям кредиты по льготной ставке в соответствии с несколькими программами государственной поддержки: диверсификации оборонно-промышленного комплекса (Постановление Правительства РФ № 26); цифровой трансформации (Постановление Правительства РФ № 1598); создания производства приоритетной продукции (Постановление Правительства РФ № 295); "Промышленная ипотека" (Постановление Правительства РФ № 1570).

Игорь Егоров отметил, что предложения банка пользуются популярностью среди предпринимателей. Новикомбанк обеспечивает финансовой поддержкой важные проекты области по социально–экономическому развитию. При поддержке Самарского офиса Новикомбанка реализуются проекты в приоритетных для государства отраслях по наиболее востребованным продуктам.

Самарская область на протяжении многих лет активно сотрудничает с Новикомбанком. В 2023 году заключено соглашение о сотрудничестве с Правительством Самарской области. Банк поддерживает и укрепляет конструктивные отношения с Министерством управления финансами Самарской области, Министерством промышленности и торговли, Гарантийным фондом Самарской области. Самарский офис неоднократно становился победителем конкурсов, проводимых Министерством управления финансами Самарской области на размещение денежных средств на банковских депозитах.

"Новикомбанк всегда ориентируется на потребности клиента и предлагает финансовые продукты, которые позволяют повысить экономическую эффективность его бизнес-проектов. В частности, банк является участником ключевых программ господдержки МСП, что в итоге дает нашим клиентам возможность привлечь заемные средства на оптимальных для них условиях", — отметил управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Самаре Игорь Егоров.

Прошедшее мероприятие, по оценкам его участников, отличалось прикладным характером и нацеленностью на решение актуальных практических задач. Для многих клиентов банка полученная в ходе сессии информация стала импульсом для принятия новых инвестиционных решений, базирующихся на предлагаемых банком возможностях финансирования с использованием мер господдержки.

"Учитывая большой интерес участников мероприятия к его тематике и формату, мы планируем проводить подобные интерактивные встречи на регулярной основе. При этом предметом обсуждения станут наиболее актуальные для наших клиентов проблемы, что позволит нам обеспечить максимальную эффективность клиентского обслуживания", заключил глава Самарского офиса банка.