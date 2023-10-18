Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотеки на ИЖС

Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотеки на строительство частных домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу. Такие клиенты получат дополнительное снижение ипотечной ставки на 1 процентный пункт по сравнению с базовой.

Сейчас можно оформить ипотечный кредит по программам "Семейная ипотека" по ставке от 4,6%, "Льготная" — от 6,6%, а для ИТ-специалистов — от 3,6% годовых.

"Мы исходим из того, что внедрение счетов эскроу имеет принципиальное значение для развития частного домостроения. Механизм отвечает запросам всех участников: граждане получают возможность гарантированно защитить свои вложения за счет их размещения на специальных счетах эскроу, а подрядчики — доступ к бесперебойному финансированию строительства за счет кредитной линии банка. Ожидаем высокий спрос со стороны клиентов — благодаря сегодняшнему решению", — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Программа, реализуемая банком, является шагом к цивилизованному рынку строительства частных домов с проверенными профессиональными подрядчиками, предлагающими проекты с высоким качеством. Банк предоставляет средства аккредитованным компаниям, при этом используются заранее согласованные банком проектные решения и домокомплекты, что оптимизирует стоимость и сокращает сроки строительства, а также способствует развитию отечественного промышленного производства.

Кроме того, в рамках продукта "ИЖС-Подряд" Банк ДОМ.РФ предоставляет в формате возобновляемых кредитных линий финансирование подрядчикам, занимающимся строительством индивидуальных домов для граждан, у которых средства хранятся на счетах эскроу.