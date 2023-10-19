В Самару раньше срока доставили отремонтированные вагоны метро

В Самару в электродепо "Кировское" доставили обновленные вагоны метро, которые в мае текущего года были отправлены на капитальный ремонт. Подвижной состав (6 старых вагонов — 2 головных и 4 промежуточных) отремонтировали в Санкт-Петербурге на заводе АО "Метровагонмаш".
Согласно контракту вагоны должны были вернуть в город до 30 октября 2023 года, однако, с ремонтными работами справились раньше. Прежде, чем они выйдут на линию, в течение трех недель специалисты произведут пусконаладочные работы и обкатку поступивших электровагонов.
Отметим, что в салонах подземного электрического транспорта обновлен интерьер: установлены современные, более комфортные сиденья. Не только внутренняя, но и внешняя отделка выполнена в сине-голубых тонах, на кузов нанесено изображение ладьи.
"У них заменены колесные пары, сама облицовка, стекла и освещение. Для повышения безопасности пассажирских перевозок установлены новые системы пожаротушения и видеонаблюдения. Кроме того, между вагонами заменены защитные устройства, которые препятствуют падению пассажиров за платформу", — пояснил заместитель директора МП "Самарский метрополитен" Олег Яхин.
Капитально-восстановительный ремонт парка муниципального предприятия "Самарский метрополитен" продолжается благодаря реализации подпрограммы "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области" на 2014–2025 годы. Предполагается, что весь состав электродепо МП "Самарский метрополитен" будет приведен в порядок к концу 2024 года, перед открытием станции метро "Театральная". Всего в самарском метрополитене числится 50 вагонов, 4 из которых новые, были приобретены в 2020 году.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!