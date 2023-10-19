В Самару раньше срока доставили отремонтированные вагоны метро

В Самару в электродепо "Кировское" доставили обновленные вагоны метро, которые в мае текущего года были отправлены на капитальный ремонт. Подвижной состав (6 старых вагонов — 2 головных и 4 промежуточных) отремонтировали в Санкт-Петербурге на заводе АО "Метровагонмаш".

Согласно контракту вагоны должны были вернуть в город до 30 октября 2023 года, однако, с ремонтными работами справились раньше. Прежде, чем они выйдут на линию, в течение трех недель специалисты произведут пусконаладочные работы и обкатку поступивших электровагонов.

Отметим, что в салонах подземного электрического транспорта обновлен интерьер: установлены современные, более комфортные сиденья. Не только внутренняя, но и внешняя отделка выполнена в сине-голубых тонах, на кузов нанесено изображение ладьи.

"У них заменены колесные пары, сама облицовка, стекла и освещение. Для повышения безопасности пассажирских перевозок установлены новые системы пожаротушения и видеонаблюдения. Кроме того, между вагонами заменены защитные устройства, которые препятствуют падению пассажиров за платформу", — пояснил заместитель директора МП "Самарский метрополитен" Олег Яхин.

Капитально-восстановительный ремонт парка муниципального предприятия "Самарский метрополитен" продолжается благодаря реализации подпрограммы "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области" на 2014–2025 годы. Предполагается, что весь состав электродепо МП "Самарский метрополитен" будет приведен в порядок к концу 2024 года, перед открытием станции метро "Театральная". Всего в самарском метрополитене числится 50 вагонов, 4 из которых новые, были приобретены в 2020 году.