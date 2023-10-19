Новикомбанк реализует собственную программу финансирования для авиастроения

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, запустил собственную программу финансирования для авиастроения на 5,4 млрд руб. Об этом в ходе интервью, приуроченного к 30-летию Новикомбанка, изданию "Коммерсантъ. Деньги" рассказала Председатель Правления Елена Георгиева.

По её словам, даже в самые сложные времена случалось, что банк недополучал прибыль, но помогал своим клиентам, которые, работая в три смены, срочно наращивали выпуск нужной стране продукции.

Например, в 2022 году Новикомбанк по согласованию с акционером запустил ряд программ по поддержке промышленности за счёт собственных доходов. Их объем превысил 80 млрд руб., экономический эффект составил более 6,5 млрд рублей.

Ещё одно направление, которое банк выделяет как стратегическое — поддержка НИОКР, самого сложного этапа разработки высокотехнологичной продукции. В этой сфере Новикомбанк запустил собственную программу финансирования для авиастроения на 5,4 млрд руб.

"В размерах страны — это почти 1% от федерального финансирования гражданской науки. Здесь главная цель — поддержать реализацию ключевых проектов отечественного гражданского авиастроения — самолета МС-21 и SSJ New", — подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союза Машиностроителей России Елена Георгиева.