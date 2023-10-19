16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" среди самарских школьников продлена до 22 октября Акселератор социальных проектов "Корпорация знаний" стартовал в молодежном центре "Лесная сказка" У многодетных родителей из Красноармейского района благодаря соцконтракту появилось свое молочное производство Родители детей с инвалидностью могут "копить" дополнительные выходные дни Студенты Самарской области встретились с врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ириной Никишиной

Общество

Онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" среди самарских школьников продлена до 22 октября

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 19 сентября проходит всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги". В Самарской области в мероприятии уже приняли участие почти более 133 тысяч школьников. В связи с большой популярностью и высокой социальной значимостью срок олимпиады продлен еще на неделю ― проверить знания о мерах безопасности на дорогах на платформе "Учи.ру" можно до 22 октября.

"Мой сын проходит олимпиаду уже несколько лет. Сыну нравится отвечать на вопросы, потому что задания очень интересные, такие ситуации встречаются и в жизни. Кроме того, оформление олимпиады красочное, есть интерактив. Обычно прежде, чем ответить на вопрос, мы с сыном обсуждаем задание, думаем, как нужно правильно поступить, благодаря этому правила легко и надолго запоминаются. Если в первый год у сына результаты были не очень хорошие, то уже в следующем году она набрал максимальное количество баллов", — говорит мама ученика 7-го класса Ольга Яшина.

Стоит отметить, что олимпиада набирает популярность среди школьников Самарской области. В 2022 году за аналогичный период в олимпиаде приняло участие 123 тысячи учеников с 1 по 9 классы, то есть на 10 тысяч человек меньше, чем в этом году.

"Олимпиада является частью программ образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Она помогает проверить знания детей, усвоить основные правила. Тестирование проходит в игровой форме в интерактивном формате. К примеру, ученики могут выбрать персонажей, пройти мини-квест. Детям с 1 по 9 класс проходить ее очень интересно. Самое главное, что она выявляет пробелы в знаниях детей, и у педагогов есть возможность вернуться к сложной теме, еще раз закрепить ее", — говорит руководитель Самарского областного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Анастасия Баскакова.

Снижение аварийности ― одна из главных задач национального проекта "Безопасные качественные дороги". Добиться ее выполнения можно, только проводя совместную, последовательную работу, направленную на профилактику аварийности и пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения.

Напомним, организаторами всероссийской онлайн-олимпиады выступают Минтранс России, ГУОБДД МВД России, образовательная платформа "Учи.ру" и АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алена Ручкинова 06 октября 2023 08:08 Благотворительный фонд "Независимость" оказал помощь 150 детям

Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻

Алексей Александров 29 сентября 2023 06:03 В Самаре запустят новый автобусный маршрут №84

И чем он будет отличаться от маршрута №1?

Фёдор Карпенко 28 сентября 2023 10:55 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....

васильев григорий 28 сентября 2023 05:47 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.

Restor Александр 27 сентября 2023 14:02 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!

Фото на сайте

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5