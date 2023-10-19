Онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" среди самарских школьников продлена до 22 октября

С 19 сентября проходит всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги". В Самарской области в мероприятии уже приняли участие почти более 133 тысяч школьников. В связи с большой популярностью и высокой социальной значимостью срок олимпиады продлен еще на неделю ― проверить знания о мерах безопасности на дорогах на платформе "Учи.ру" можно до 22 октября.

"Мой сын проходит олимпиаду уже несколько лет. Сыну нравится отвечать на вопросы, потому что задания очень интересные, такие ситуации встречаются и в жизни. Кроме того, оформление олимпиады красочное, есть интерактив. Обычно прежде, чем ответить на вопрос, мы с сыном обсуждаем задание, думаем, как нужно правильно поступить, благодаря этому правила легко и надолго запоминаются. Если в первый год у сына результаты были не очень хорошие, то уже в следующем году она набрал максимальное количество баллов", — говорит мама ученика 7-го класса Ольга Яшина.

Стоит отметить, что олимпиада набирает популярность среди школьников Самарской области. В 2022 году за аналогичный период в олимпиаде приняло участие 123 тысячи учеников с 1 по 9 классы, то есть на 10 тысяч человек меньше, чем в этом году.

"Олимпиада является частью программ образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Она помогает проверить знания детей, усвоить основные правила. Тестирование проходит в игровой форме в интерактивном формате. К примеру, ученики могут выбрать персонажей, пройти мини-квест. Детям с 1 по 9 класс проходить ее очень интересно. Самое главное, что она выявляет пробелы в знаниях детей, и у педагогов есть возможность вернуться к сложной теме, еще раз закрепить ее", — говорит руководитель Самарского областного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Анастасия Баскакова.

Снижение аварийности ― одна из главных задач национального проекта "Безопасные качественные дороги". Добиться ее выполнения можно, только проводя совместную, последовательную работу, направленную на профилактику аварийности и пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения.

Напомним, организаторами всероссийской онлайн-олимпиады выступают Минтранс России, ГУОБДД МВД России, образовательная платформа "Учи.ру" и АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.