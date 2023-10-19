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Более 50 млрд руб. составил суммарный доход самозанятых Самарской области

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ключевые результаты действия специального налогового режима для самозанятых граждан представил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Фото: Центр "Мой бизнес" Самарской области

Возможность стать самозанятым появилась у жителей региона с 1 января 2020 года.

"За время действия налогового режима в Самарской области официально зарегистрировано уже 198 тысяч самозанятых, а их суммарный доход превысил 50 млрд рублей, — сообщил Дмитрий Богданов. — Популярность этой формы предпринимательства и динамичный рост показателей — результат комплексной поддержки, которая действует в регионе. Это и образовательные программы, и льготные финансовые инструменты, и практические курсы. Кроме того, мы помогаем в продвижении продукции, оказываем информационную и наставническую поддержку".

Налоговый режим для самозанятых позволяет работать как с физическими, так и с юридическими лицами, оформлять договоры и выдавать чеки. Сумма налогов, уплаченных самозанятыми за период действия налогового режима, превысила 1,9 млрд руб., а сумма среднего чека, то есть расчета самозанятого с потребителем его товаров или услуг составила 1230 рублей.

Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, в регионе созданы все условия для успешного старта начинающих представителей бизнеса. Поддержка самозанятых — одно из приоритетных направлений работы правительства Самарской области, находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова.

"Я очень рад, что в Самарской области много активных, энергичных и предприимчивых людей. Те, кто ведет бизнес, — это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи. Когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки", — отмечал ранее глава региона.

Получить консультацию по вопросам регистрации и ведения своего дела, а также подобрать необходимые меры поддержки потенциальные и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес". Такие площадки работают во всех городах губернии.

"После получения услуги по продвижению в соцсетях моя клиентская база увеличилась в три раза. Кроме того, получала услугу "Бизнес-кейс", благодаря которой мне бесплатно напечатали этикетки для продукции", — отметила производитель фермерских сыров Мария Незнамова.

"Я неоднократно принимала участие в ярмарках "Мой бизнес 63". Это всегда настоящий праздник, большое число довольных клиентов. Эффект от ярмарки для нас очень заметен: становится больше клиентов, больше просмотров страничек в сети, начинает работать сарафанное радио, нас приглашают на другие ярмарки", — рассказала создатель интерьерных украшений Алена Брыксина.

Получить статус самозанятого можно c помощью приложения "Мой налог", через уполномоченную кредитную организацию или через портал госуслуг. Ознакомиться с полным перечнем инструментов поддержки и подать заявку на получение услуг самозанятые могут на сайте mybiz63.ru.

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