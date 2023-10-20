Главу Самары и городских депутатов предлагают освободить от ответственности за конфликты интересов

Самарцам предлагают принять участие в публичных слушаниях, организованных городской думой. В частности, горожане могут высказаться за поправки к Уставу Самары, в соответствии с которыми главу города и городских депутатов могут освободить от ответственности за конфликты интересов.

В Самаре с 3 октября по 2 ноября 2023 г. проходят публичные слушания, связанные с внесением изменений в Устав Самары. Органом, уполномоченным на подготовку и проведение слушаний, является гордума.

Мнения, предложения и замечания горожан по проекту изменений в Устав принимаются лично, в письменном (44З010, г. Самара, Ул. Куйбышева, д. 124), электронном (dumasamara@inbox.ru) видах и посредством официального сайта гордумы (www.gordumasamara.ru) с 4 по 26 октября включительно.

В частности, изменения вносятся в главу 4 Устава, которая дополняется несколькими поправками.

Первая касается освобождения депутатов гордумы "от ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, в случае, если несоблюдение таких ограничений, запретов и требований, а также неисполнение таких обязанностей признается следствием не зависящих от депутата обстоятельств в порядке, предусмотренном частями 3 — 6 статьи 13 ФЗ "О противодействии коррупции".

Те же поправки вносятся в отношении главы Самары.

"Глава городского округа Самара освобождается от ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, в случае, если несоблюдение таких ограничений, запретов и требований, а также неисполнение таких обязанностей признается следствием не зависящих от главы города обстоятельств в порядке, предусмотренном частями 3 — 6 статьи 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", - отмечается в документе.