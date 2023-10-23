В Самарской области расширится перечень льготополучателей по транспортному налогу

Комитет Самарской губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике одобрил законопроект, расширяющий действие льготы по налогу на транспорт для отдельных категорий.

Законопроектом, внесенным губернатором, предлагается установить фиксированную льготу в размере 1600 рублей для легкового транспортного средства с мощностью двигателя свыше 100 л. с. для категорий налогоплательщиков: ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий; граждане, подвергшиеся воздействию радиации; Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации; Герои соцтруда; граждане, награждённые орденом Славы трёх степеней, орденом Мужества; инвалиды всех категорий; члены семьи погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.

Исключения составляют автомобили стоимостью свыше 10 млн руб., а также с мощностью двигателя свыше 200 л. с.

По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, в регионе около 13 600 машин, попадающих под данные критерии, и владельцы которых относятся к указанным категориям.

"Эта инициатива имеет большое социальное и политическое звучание, — комментирует председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов. — К депутатам часто обращались граждане, которые относятся к льготным категориям, прежде всего, семьи участников СВО в силу того, что существовали серьёзные ограничения по снижению налоговой нагрузки для них именно по транспортному налогу. Сегодня комитет одобрил законопроект, которым вводится льгота на транспортные средства мощностью до 200 л. с., это, конечно, существенно расширяет перечень автомобилей. И самое главное, что действие этого законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, то есть льгота будет действовать уже начиная с этого года. Мы делаем законодательство более справедливым и соответствующим реалиям времени и нуждам людей".