Новикомбанк расширяет географию проведения уроков по финансовой грамотности

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, провел уроки по финансовой грамотности в 24 субъектах Российской федерации. За время проведения лекций специалисты банка научили управлять своим бюджетом более 40 000 работников промышленных предприятий на крупных производственных площадках, а также более 1000 студентов региональных университетов.

Калуга стала двадцать четвертым регионом, в котором Новикомбанк провел серию уроков по финансовой грамотности. Узнать о правилах эффективного управления личным бюджетом и выбора банковских продуктов смогли сотрудники промышленных предприятий и студенты калужского университета. Мероприятие прошло при поддержке руководства администрации Калуги при непосредственном участии Главы городского самоуправления Калуги Юрия Моисеева.

Автор курса и куратор программы "Финансовая грамотность" Александр Дошлыгин не только дал рекомендации по управлению личными финансами, структурированию доходов, способах сохранения и преумножения сбережений, но и активно привлекал слушателей к обсуждению самых острых вопросов.

В ходе диалога с аудиторией была затронута тема льготной ипотеки, которая предоставляется в рамках программы государственной поддержки. Эксперт банка рассказал участникам лекции о преимуществах и недостатках льготного ипотечного кредитования, а также более подробно остановился на условиях получения сниженных ставок по ипотеке.

В год 30-летия Новикомбанка планируется масштабировать просветительскую деятельность, организовав семинары по финансовой грамотности в ряде других городов присутствия предприятий Ростеха. Кроме того, в дальнейшем также планируется дополнить курс наиболее актуальными темами.

"Развитие финансовой грамотности — часть социально ориентированной политики Новикомбанка. Меня очень радует интерес, который вызывают наши лекции. Люди не просто слушают, а активно участвуют и превращают лекцию в активный диалог. Очень надеюсь, что полученные в ходе лекций знания помогают работникам предприятий эффективно управлять финансами", — отметил Александр Дошлыгин.