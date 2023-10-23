16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков Самарское отделение Банка России проведет день открытых дверей Ставки по вкладам на рынке в среднем вырастут на 0,5 п.п.

Банки Финансы

Новикомбанк расширяет географию проведения уроков по финансовой грамотности

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, провел уроки по финансовой грамотности в 24 субъектах Российской федерации. За время проведения лекций специалисты банка научили управлять своим бюджетом более 40 000 работников промышленных предприятий на крупных производственных площадках, а также более 1000 студентов региональных университетов.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Калуга стала двадцать четвертым регионом, в котором Новикомбанк провел серию уроков по финансовой грамотности. Узнать о правилах эффективного управления личным бюджетом и выбора банковских продуктов смогли сотрудники промышленных предприятий и студенты калужского университета. Мероприятие прошло при поддержке руководства администрации Калуги при непосредственном участии Главы городского самоуправления Калуги Юрия Моисеева.

Автор курса и куратор программы "Финансовая грамотность" Александр Дошлыгин не только дал рекомендации по управлению личными финансами, структурированию доходов, способах сохранения и преумножения сбережений, но и активно привлекал слушателей к обсуждению самых острых вопросов.

В ходе диалога с аудиторией была затронута тема льготной ипотеки, которая предоставляется в рамках программы государственной поддержки. Эксперт банка рассказал участникам лекции о преимуществах и недостатках льготного ипотечного кредитования, а также более подробно остановился на условиях получения сниженных ставок по ипотеке.

В год 30-летия Новикомбанка планируется масштабировать просветительскую деятельность, организовав семинары по финансовой грамотности в ряде других городов присутствия предприятий Ростеха. Кроме того, в дальнейшем также планируется дополнить курс наиболее актуальными темами.

"Развитие финансовой грамотности — часть социально ориентированной политики Новикомбанка. Меня очень радует интерес, который вызывают наши лекции. Люди не просто слушают, а активно участвуют и превращают лекцию в активный диалог. Очень надеюсь, что полученные в ходе лекций знания помогают работникам предприятий эффективно управлять финансами", — отметил Александр Дошлыгин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Алексей Воробьев 17 августа 2023 08:05 Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму

уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5