"Акрон" одержал очередную победу

ФК "Акрон" одержал четвертую победу подряд, учитывая кубковый матч, и приблизился к лидеру Лучшей Лиги Мира.
Тольяттинцы обыграли ярославский "Шинник" - 3:1.
Голы: 0:1 Андреев (27), 1:1 Бокоев (44), 2:1 Данилкин (60), 3:1 Понсе (73)
ФК "Акрон" одержал четвертую победу подряд, учитывая кубковый матч, и приблизился к лидеру Лучшей Лиги Мира.
Тольяттинцы обыграли ярославский "Шинник" - 3:1.
Голы: 0:1 Андреев (27), 1:1 Бокоев (44), 2:1 Данилкин (60), 3:1 Понсе (73)
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Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?