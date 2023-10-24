В Самаре выделят 600 млн рублей на создание автоматизированной системы экстренного оповещения об угрозе

Региональный центр коммуникаций ищет подрядчика, который займется созданием объектов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС на территории Самарской области и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Самарской области.
Начальная цена контракта - 622,7 млн рублей. Подрядчик определится в конце октября. Он должен исполнить контракт в течение 12 месяцев, до конца октября 2024 года.
Работы будут выполнены в рамках госпрограммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области", рассчитанной на 2014-2025 годы.
Предполагается, что созданные объекты будут круглосуточно функционировать с постоянной готовностью в режиме, не требующем присутствия обслуживающего персонала.
Назначение системы оповещения, в соответствии с техзаданием, - "для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для своевременного и гарантированного оповещения населения в зонах экстренного оповещения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и программно-технических комплексов (технических средств и оконечных устройств)".
В приложении опубликован перечень адресов в городах и районах Самарской области, где планируется установить системы оповещения. В их числе - школы, лицеи и детские сады.
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