Новикомбанк к своему 30-летию предложил клиентам вклад со ставкой 12,3%

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предложил своим клиентам новый вклад с высокой процентной ставкой и выплатой в конце срока. Сезонный вклад "Новиком" приурочен специально к 30-летнему юбилею Банка.

Минимальная сумма вклада "Новиком" составляет 30 тысяч рублей. Срок размещения — 130 дней. Ставка — 12,3%, что является одним из лучших предложений на рынке в этой нише. Выплата начисленных процентов производится в конце срока. Пополнение и расходные операции (частичное снятие денежных средств) не предусмотрены.

По желанию вкладчика, заключившего договор вклада "Новиком" на сумму от 1,5 млн рублей, ему предоставляется банковская карта МИР Премиальная без взимания комиссии за обслуживание текущего счёта карты в течение всего срока её действия.

Заявления на размещение денежных средств во вклад принимаются до 14 декабря 2023 включительно. Допускается размещение вклада посредством Системы "Интер@ктив", в том числе через её мобильное приложение.

"25 октября 2023 года Новикомбанку исполняется 30 лет. И мы решили преподнести своим клиентам настоящий подарок. Вклад "Новиком" со ставкой 12,3% годовых уверенно входит в ТОП-5 лучших предложений на рынке в данном сегменте", — заверил директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.