Самарская область вошла в топ‑5 регионов по прохождению "Урока Цифры"

По итогам первой недели проведения всероссийского образовательного проекта "Урока Цифры" от VK по теме "Мессенджеры" Самарская область вошла в топ‑5 регионов РФ по участию школьников.

По всей стране в "Уроке цифры", который проходит с 16 октября по 12 ноября, уже приняли участие более миллиона школьников.

Проект знакомит учеников с 1 по 11 классы с современными технологиями мессенджеров и связанными с ними профессиями мобильных разработчиков, дизайнеров, продакт- и комьюнити-менеджеров. В интерактивном формате школьники узнают, как устроена модерация контента, как создавать и поддерживать сообщества в мессенджере и как устроены чат-боты. Они также могут ближе познакомиться с возможностями учебного профиля Сферум в VK Мессенджере и попробовать настроить собственного бота и создать стикерпаки для школьных чатов.

Помимо школьников, в проекте также активно участвуют педагоги и родители. Принять участие в "Уроке цифры" могут все желающие с любого устройства. Для этого нужно перейти на сайт проекта и выбрать в каталоге урок от VK, а также уровень сложности в зависимости от возраста: 1-4, 5-8, 9-11 классы.

"С 2018 года Самарская область активно участвует в федеральном образовательном проекте "Урок цифры". Благодаря ему школьники могут примерять на себя профессию IТ-специалиста, которая держится в топе самых востребованных специальностей в последние несколько лет. Подобные проекты очень важны для региона, так как мы стараемся популяризировать IT-специальности среди школьников. Такую задачу ставит перед нами губернатор Дмитрий Азаров. "Уроки цифры" не только дают школьникам практические и теоретические знания по конкретным темам информационных технологий, но и убеждают будущих студентов связать свою карьеру с IT. Проект интересен тем, что современный, интересный, интерактивный контент понятен и доступен абсолютно всем возрастам", - прокомментировал врио заместителя председателя правительства - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

"На протяжении последних лет участия в "Уроке Цифры" мы рассказываем миллионам школьников о самых востребованных направлениях в IT-индустрии - от больших данных до видеотехнологий. Ежегодно мы выбираем наиболее актуальные темы, чтобы процесс знакомства ребят с миром технологий был не только увлекательным, но и максимально полезным для них в будущем. Мы рады, что новый урок о технологиях мессенджеров находит большой отклик среди школьников, и уже 1 миллион учащихся успели пройти интерактивные тренажеры и примерить на себя роли реальных IT-специалистов", - комментирует заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

27 октября VK также проведет всероссийскую профориентационную акцию "День IT-знаний". В этом году она посвящена старту карьеры молодежи в IT и digital-сфере. Присоединиться ко "Дню IT-знаний" можно, заранее отправив заявку на проведение очных уроков в школах или в формате онлайн-трансляции в день акции.

"Урок Цифры" реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации". Организаторами образовательной акции выступают АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минцифры и Минпросвещения России с участием ведущих IT-компаний.