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Новикомбанк принимает поздравления от деловых партнеров с юбилеем

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, отмечает сегодня юбилей — 30 лет. Руководители общественных организаций и союзов, представители банковского сообщества и деловых партнеров поздравляют Новикомбанк с 30-летием со дня образования со страниц ведущих СМИ.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Все эти годы банк при стратегической поддержке акционера — Государственной корпорации "Ростех" успешно выполняет важные задачи по поддержке ключевых проектов отечественной промышленности, тем самым вносит вклад в развитие национальной финансово-кредитной системы страны и поддержку индустриального производства России. Банк под управлением Корпорации вырос до одной из крупнейших финансовых организаций страны и заслуженно считается опорным банком российской промышленности. Благодаря финансированию Новикомбанка предприятия эффективно реализуют проекты по импортозамещению и наращиванию объемов продукции для достижения технологического суверенитета.

В своем поздравлении, опубликованном в газете "Коммерсант", генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов отметил, что Новикомбанк является надежной опорой Ростеха. Обеспечивает поддержку предприятий, которые создают конкурентоспособные производства, развивают и совершенствуют технологии, выпускают продукцию для мирной жизни и тех, кто стоит сегодня на защите национальных рубежей.

Вице-президент по финансовой политике и развитию секторов экономики РСПП Александр Мурычев со страниц авторитетного издания "Российская газета" высоко оценил роль банка в содействии достижения организациями реального сектора экономики национальных приоритетов и его заметный вклад в развитие экономической системы страны. Надежность, профессионализм и индивидуальный подход, умение находить оптимальные решения в различных условиях — это то, что подтверждает высокий уровень банка, который сейчас входит в топ-20 крупнейших кредитных организаций страны.

Председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков в своем поздравлении подчеркнул активную работу банка по нормотворчеству. "Экспертиза и инициативность в части совершенствования нормативной правовой базы в интересах промышленности делает Новикомбанк незаменимым звеном российской банковской системы и создает прочный фундамент для устойчивого развития отечественного производства", — передает слова Анатолия Аксакова издание "Ведомости".

"Активная позиция и экспертиза Новикомбанка заслуженно отмечена высокими наградами Ассоциации банков России. Впереди нас ждут новые, не менее важные и интересные проекты. Желаем банку новых побед, процветания, успеха и достижения намеченных целей!", — добавил Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

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