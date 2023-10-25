Новикомбанк подвел итоги 30-летнего развития

25 октября опорный банк Госкорпорации Ростех отмечает юбилей. В течение 30 лет Новикомбанк уверенно подтверждал высокий статус главного банка российской промышленности, из года в год наращивая финансирование ключевых проектов федерального масштаба, совершенствуя механизмы поддержки предпринимателей и собственные социальные программы.

Для Новикомбанка, как опорного банка Государственной корпорации Ростех, ключевой задачей в новых условиях является достижение технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях. В развитие этой деятельности Банком разработана новая преференциальная программа для проектов, соответствующих таксономии технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, заключены первые соглашения.

Новикомбанк участвует во всех ключевых механизмах господдержки. При финансовой поддержке Банка реализуется ряд значимых промышленных проектов федерального масштаба по созданию продукции стратегически важных отраслей, в которых необходимо достичь технологического суверенитета/импортозамещения — автомобиле-, судо- и авиастроение, энергетика, медицинская техника. Банк финансирует не только головных исполнителей, но и всю цепочку кооперации при создании продукции.

В фокусе Новикомбанка всегда находится сегмент малого среднего предпринимательства, для которого также разработаны специальные программы и инструменты. В частности, для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — участников закупочной деятельности — в Банке разработана специализированная программа по начислению повышенных процентов на остаток на счёте.

В дополнение к успешно работающим кредитным продуктам в рамках контрактного финансирования запустил новый продукт для субъектов МСП. Он позволяет им получить кредит на пополнение оборотных средств без залога и по упрощенной процедуре рассмотрения. В октябре Новикомбанк выдал первые кредиты в рамках программы "зонтичных" поручительств Корпорации МСП.

Второй год Новикомбанк совместно с Академией Ростеха проводит уроки финансовой грамотности для всех желающих. Для работников промышленных предприятий Новикомбанком совместно с акционером разработана и реализуется льготная Программа мотивации и поощрения "Развитие", заключено уже почти 130 соглашений, а более 1,5 тыс. сотрудников воспользовались специальными продуктами Новикомбанка на общую сумму около 3,3 млрд руб. Это уникальный инструмент, с помощью которого предприятия могут стимулировать своих работников, предлагая им банковские продукты и услуги на лучших условиях.

"Благодаря профессионализму, глубоким знаниям и компетенциям, ответственному подходу к работе всего коллектива Банк остается одним из лидеров российского финансового сектора, постоянно укрепляя свои позиции и наращивая результаты. Сегодня Новикомбанк — пятый по прибыльности, а по основным показателям уверенно входит в 20-ку лучших в стране. Высокий статус нашего Банка постоянно подтверждается и рейтингами независимых агентств", — подчеркнула в поздравительном обращении к коллективу председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.