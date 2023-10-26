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Газовая отрасль ТЭК

Самарские юннаты узнали, как анализируют газ

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начинающие экологи познакомились с работой химиков "Газпром трансгаз Самара".

Фото: предоставлено ООО "Газпром трансгаз Самара"

В Инженерно-техническом центре предприятия прошла необычная экскурсия. В Центральную химико-аналитическую лабораторию и Отдел охраны окружающей среды пришли воспитанники и педагоги Самарского областного детского эколого-биологического центра. Экологи и химики "Газпром трансгаз Самара" рассказали ребятам и взрослым об основных направлениях своей деятельности и показали, как проходит эта работа.

Гости со станции юных натуралистов посетили лаборатории анализа газа, питьевой и сточной воды, смазочных масел, атмосферного воздуха. Участники экскурсии познакомились с уникальным аналитическим оборудованием, спецификой работы высокоточных приборов. Лаборанты химического анализа продемонстрировали опыты по определению жесткости питьевой воды, температуры вспышки масла и ответили на вопросы. Любознательным экологам было интересно узнать, как проводят анализ воздушных сред и какое качество у водопроводной воды.

"У нас экскурсия подобного рода проходила впервые. Думаю, что для ребят, которые увлекаются экологией, занимаются этим по зову души, было познавательно", — прокомментировала Анна Вячеславовна Ваулина, начальник Центральной химико-аналитической лаборатории Инженерно-технического центра "Газпром трансгаз Самара". "Результаты мониторинга объектов исследований являются очень важными показателями, позволяющими оперативно контролировать состояние объектов и минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. Надеюсь, что ребята прониклись важностью данных исследований и, возможно, кто-то из них посвятит себя работе в химической лаборатории".

Профориентационную пользу от визита к газовикам подчеркнули и педагоги станции юных натуралистов, и сами дети. Участник экскурсии Иван Гусев поделился своими впечатлениями: "Я учусь в 9 классе, в конце учебного года буду сдавать ОГЭ по химии. Экскурсия дала возможность познакомиться с работой химика поближе, узнать много нового. Сотрудники лаборатории интересно рассказывали о своей работе — сложилось целостное представление о том, чем они занимаются. Скоро нужно будет определяться с будущей профессией. Думаю пойти по стопам старшего брата — стать биологом или химиком, ведь мне это по душе".

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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