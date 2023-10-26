Самарские юннаты узнали, как анализируют газ

Начинающие экологи познакомились с работой химиков "Газпром трансгаз Самара".

В Инженерно-техническом центре предприятия прошла необычная экскурсия. В Центральную химико-аналитическую лабораторию и Отдел охраны окружающей среды пришли воспитанники и педагоги Самарского областного детского эколого-биологического центра. Экологи и химики "Газпром трансгаз Самара" рассказали ребятам и взрослым об основных направлениях своей деятельности и показали, как проходит эта работа.

Гости со станции юных натуралистов посетили лаборатории анализа газа, питьевой и сточной воды, смазочных масел, атмосферного воздуха. Участники экскурсии познакомились с уникальным аналитическим оборудованием, спецификой работы высокоточных приборов. Лаборанты химического анализа продемонстрировали опыты по определению жесткости питьевой воды, температуры вспышки масла и ответили на вопросы. Любознательным экологам было интересно узнать, как проводят анализ воздушных сред и какое качество у водопроводной воды.

"У нас экскурсия подобного рода проходила впервые. Думаю, что для ребят, которые увлекаются экологией, занимаются этим по зову души, было познавательно", — прокомментировала Анна Вячеславовна Ваулина, начальник Центральной химико-аналитической лаборатории Инженерно-технического центра "Газпром трансгаз Самара". "Результаты мониторинга объектов исследований являются очень важными показателями, позволяющими оперативно контролировать состояние объектов и минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. Надеюсь, что ребята прониклись важностью данных исследований и, возможно, кто-то из них посвятит себя работе в химической лаборатории".

Профориентационную пользу от визита к газовикам подчеркнули и педагоги станции юных натуралистов, и сами дети. Участник экскурсии Иван Гусев поделился своими впечатлениями: "Я учусь в 9 классе, в конце учебного года буду сдавать ОГЭ по химии. Экскурсия дала возможность познакомиться с работой химика поближе, узнать много нового. Сотрудники лаборатории интересно рассказывали о своей работе — сложилось целостное представление о том, чем они занимаются. Скоро нужно будет определяться с будущей профессией. Думаю пойти по стопам старшего брата — стать биологом или химиком, ведь мне это по душе".