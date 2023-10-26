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Новикомбанк поздравил первых клиентов в свой юбилей

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк отметил своё 30-летие. В честь юбилея в этот день первые посетители получили цветы и ценные подарки. Встречали и награждали их ветераны и заслуженные работники опорного банка Госкорпорации Ростех.

Фото: предоставлено Новикомбанком

25 октября, в 30-й день своего рождения, первых клиентов московского офиса на Якиманской набережной дом 2 Новикомбанк встречал с цветами и ценными подарками.

"Сегодня Новикомбанк отмечает свой 30-летний юбилей. Опорный банк российской промышленности развивает не только корпоративное направление бизнеса. Сейчас мы готовы предоставить нашим розничным клиентам практически весь спектр услуг по сохранению и преумножению их личных капиталов: от ипотеки до депозитов под очень конкурентные проценты. Это является неотъемлемой частью социальной политики опорного банка Государственной корпорации Ростех", — подчеркнул старший вице-президент Новикомбанка Михаил Марин.

Татьяна Малахова, заслуженный сотрудник — директор департамента кассового обслуживания, посвятившая работе в Новикомбанке 23 года, поделилась: "Я очень рада, что мне посчастливилось трудиться в нашем банке все эти годы, наблюдать историю его успеха, от становления небольшой финансовой организации до нынешних колоссальных масштабов банка федерального значения. И с большим удовольствием работаю до сих пор, потому что Новикомбанк предоставляет возможность практически любому специалисту реализоваться в полном объёме, достичь ожидаемых им, желаемых горизонтов развития".

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