Предприятие "Росэлектроники" удвоило производство СВЧ-модулей при поддержке Новикомбанка

Новикомбанк предоставил нижегородскому НПП "Салют" банковские гарантии на 197,5 млн рублей на обеспечение исполнения обязательств по договору займа из Фонда развития промышленности (ФРП). Благодаря поддержке опорного банка Госкорпорации Ростех предприятие в 2 раза нарастило производство сверхвысокочастотных модулей для систем радиолокации, радионавигации и телеметрии.

Банковская гарантия НПП "Салют" на обеспечение исполнения обязательств по договору займа действует до 2026 года. Общий объем инвестиций в проект модернизации производства составил около 250 млн рублей.

На средства ФРП НПП "Салют" (входит в холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех) закупило современное измерительное и технологическое оборудование, в том числе металлообрабатывающее. Благодаря новому оборудованию мощность производства синтезаторов и приемных модулей Ku-диапазона увеличилось в два раза — до 480 штук в год, что позволит закрыть возросшие потребности рынка.

"Мы уделяем большое внимание проектам, направленным на создание новейших технологий в радиоэлектронной отрасли. Многолетний опыт работы с промышленными предприятиями и уникальный алгоритм взаимодействия с клиентами позволяют нам привлекать для партнеров дополнительные ресурсы и комбинировать коммерческое кредитование с государственной поддержкой", — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

Синтезаторы и приемные модули Ku-диапазона используются для создания колебаний и излучения этих колебаний в пространстве в виде электромагнитных волн. Ключевыми заказчиками продукции выступают ведущие российские предприятия радиоэлектроники.

"Создание высокопроизводительных СВЧ-фабрик полного цикла — важнейшая составляющая технологической независимости страны. НПП "Салют" обладает всеми необходимыми компетенциями для выпуска синтезаторов и приемных модулей Кu-диапазона — от разработки до серийного производства. Продукция сегодня крайне востребована на рынке, объемы заказов растут. Благодаря займу ФРП и банковским гарантиям Новикомбанка мы дооснастили производственные участки современным оборудованием, что позволило нарастить объем выпускаемых СВЧ-модулей для различных радиолокационных и навигационных систем", — заявил генеральный директор НПП "Салют" Александр Бушуев.