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Предприятие "Росэлектроники" удвоило производство СВЧ-модулей при поддержке Новикомбанка

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк предоставил нижегородскому НПП "Салют" банковские гарантии на 197,5 млн рублей на обеспечение исполнения обязательств по договору займа из Фонда развития промышленности (ФРП). Благодаря поддержке опорного банка Госкорпорации Ростех предприятие в 2 раза нарастило производство сверхвысокочастотных модулей для систем радиолокации, радионавигации и телеметрии.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Банковская гарантия НПП "Салют" на обеспечение исполнения обязательств по договору займа действует до 2026 года. Общий объем инвестиций в проект модернизации производства составил около 250 млн рублей.

На средства ФРП НПП "Салют" (входит в холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех) закупило современное измерительное и технологическое оборудование, в том числе металлообрабатывающее. Благодаря новому оборудованию мощность производства синтезаторов и приемных модулей Ku-диапазона увеличилось в два раза — до 480 штук в год, что позволит закрыть возросшие потребности рынка.

"Мы уделяем большое внимание проектам, направленным на создание новейших технологий в радиоэлектронной отрасли. Многолетний опыт работы с промышленными предприятиями и уникальный алгоритм взаимодействия с клиентами позволяют нам привлекать для партнеров дополнительные ресурсы и комбинировать коммерческое кредитование с государственной поддержкой", — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

Синтезаторы и приемные модули Ku-диапазона используются для создания колебаний и излучения этих колебаний в пространстве в виде электромагнитных волн. Ключевыми заказчиками продукции выступают ведущие российские предприятия радиоэлектроники.

"Создание высокопроизводительных СВЧ-фабрик полного цикла — важнейшая составляющая технологической независимости страны. НПП "Салют" обладает всеми необходимыми компетенциями для выпуска синтезаторов и приемных модулей Кu-диапазона — от разработки до серийного производства. Продукция сегодня крайне востребована на рынке, объемы заказов растут. Благодаря займу ФРП и банковским гарантиям Новикомбанка мы дооснастили производственные участки современным оборудованием, что позволило нарастить объем выпускаемых СВЧ-модулей для различных радиолокационных и навигационных систем", — заявил генеральный директор НПП "Салют" Александр Бушуев.

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