29 октября в Самарской области был побит рекорд по количеству осадков

В воскресенье, 29 октября, в регионе был перекрыт суточный максимум количества осадков сразу в трех населенных пунктах, сообщили специалисты Приволжского УГМС.
Так, в Сызрани побит рекорд от 29 октября 1966 года. В тот день значение предыдущего максимума осадков составило 10,8, в 2023 г. — 12,2 (отклонение в 1,4 мм).
В Серноводске последний раз такое количество дождей 29 октября выпадало в 1999 году (13,9мм). В 2023 году показатели составили 14 мм.
В Аглосе перекрыт максимум осадков, выпавших в 2017 году, — 12,5 против 11,4 (отклонение 1,1 мм).
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Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....