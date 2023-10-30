29 октября в Самарской области был побит рекорд по количеству осадков

В воскресенье, 29 октября, в регионе был перекрыт суточный максимум количества осадков сразу в трех населенных пунктах, сообщили специалисты Приволжского УГМС.

Так, в Сызрани побит рекорд от 29 октября 1966 года. В тот день значение предыдущего максимума осадков составило 10,8, в 2023 г. — 12,2 (отклонение в 1,4 мм).

В Серноводске последний раз такое количество дождей 29 октября выпадало в 1999 году (13,9мм). В 2023 году показатели составили 14 мм.

В Аглосе перекрыт максимум осадков, выпавших в 2017 году, — 12,5 против 11,4 (отклонение 1,1 мм).