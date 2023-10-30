Самарские сотрудники ГИБДД задержали за выходные 49 пьяных водителей

В ходе рейдовых мероприятий с 27 по 29 октября сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2000 различных правонарушений в области дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба облГИБДД.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 49 водителей. Кроме того, за истекшие три дня сотрудники полиции выявили четырех водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

"За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" к ответственности привлечено 237 водителей. Несмотря на выписанные требования, 3 водителя не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, во время рейдов было выявлено 44 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

"Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 124 правонарушения со стороны пешеходов и 99 со стороны водителей", - сообщили в ГИБДД по Самарской области.