Самарские сотрудники ГИБДД задержали за выходные 49 пьяных водителей

В ходе рейдовых мероприятий с 27 по 29 октября сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2000 различных правонарушений в области дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба облГИБДД.
В состоянии опьянения допустили управление транспортом 49 водителей. Кроме того, за истекшие три дня сотрудники полиции выявили четырех водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.
"За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" к ответственности привлечено 237 водителей. Несмотря на выписанные требования, 3 водителя не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ", - отмечается в сообщении.
Кроме того, во время рейдов было выявлено 44 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.
"Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 124 правонарушения со стороны пешеходов и 99 со стороны водителей", - сообщили в ГИБДД по Самарской области.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.