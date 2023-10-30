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Суды Происшествия

Менеджер из Тольятти обокрал работодателя и инсценировал ограбление

ТОЛЬЯТТИ. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в краже и ложном доносе. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С июля 2021 г. по сентябрь 2022 г. региональный менеджер организации, занимающейся хранением промышленных товаров, украл со склада организации табачные изделия на 4 млн рублей.

Чтобы скрыть хищение, мужчина решил инсценировать нападение. Он погрузил коробки из-под "табачки" в фургон и попросил ничего не подозревавшего мужчину ударить его пластиковой трубой по плечу. Затем менеджер повредил свой мобильник, связал себе руки упаковочной лентой и позвонил в службу "112". Позже правоохранители выяснили, что нападение было инсценировкой.

Суд назначил тольяттинцу четыре года и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

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