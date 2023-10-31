В Самарской области на 5 лет осудили водителя, который в наркотическом опьянении спровоцировал ДТП с тремя погибшими

Красноярский районный суд вынес приговор водителю, признанному виновным в смерти трех человек и причинении вреда здоровью еще двоим. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, ДТП произошло утром 1 марта 2019 года. В тот день был сильный снегопад и ветер. Водитель Lada Largus, по данным предварительного следствия, был за рулем в состоянии наркотического опьянения. Его автомобиль ехал по автодороге Обводная со стороны Москва-Челябинск в сторону Самары. На 3 км водитель не справился с управлением, машину вынесло на "встречку", где она столкнулась с большегрузом Volvo и легковым автомобилем Hyundai. В результате той аварии погибли три человека(женщина и двое мужчин), двое получили ранения.

С места происшествия виновник аварии скрылся. Позже, скрываясь от следствия, он сменил имя и переехал в другой регион. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина все же был задержан.

Свою вину водитель "Лады" в суде не признал. Но, изучив все материалы дела и показания свидетелей, суд пришел к выводу, что подсудимый виновен в совершении преступления предусмотренного ч.6 ст. 264 УК РФ и назначил ему наказание — 5 лет лишения свободы.