"Зеленая энергетика": на Всероссийской олимпиаде студентов появилось новое направление

14 ноября 2023 года завершается регистрация на VII сезон Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", реализуемого при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — масштабное образовательное состязание нового формата для студентов разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских. За шесть сезонов проекта в олимпиаде приняло участие более одного миллиона российских студентов.
Традиционно в число вузов-организаторов олимпиады входит и один из университетов Самары — Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королёва. В этом сезоне он реализует конкурсные процедуры в рамках нового направления — "Зеленая энергетика".
О том, какие задачи решает направление "Зеленая энергетика" и что ждет участников олимпиады в этом году корреспонденту "Волга Ньюс" рассказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" Валерия Касамара.
— В этом году Самарский университет им. Королёва выступает организатором такого направления олимпиады, как "Зеленая энергетика". Скажите, пожалуйста, почему было принято решение ввести это направление, какие задачи оно решает?
— Зеленая энергетика — это не просто модное словосочетание, но и реальная необходимость нашего времени. Спрос на энергию растет с каждым днем, и мы не можем постоянно полагаться на невозобновляемые ресурсы. Нам нужны новые источники энергии, которые будут экологически чистыми и устойчивыми. Специалисты работают над технологиями, позволяющими решить поставленную задачу. И то, что вчера казалось научной фантастикой, сегодня — реальность, которая отражается в инновационных инженерных решениях, доступных каждому.
Зеленая энергетика — уникальное направление, которое позволяет рассматривать привычные для нас профессии под другим углом, делая их более востребованными на рынке труда. "Я — профессионал" не просто проверяет, насколько студенты готовы к современным вызовам, но и помогает им стать теми высококлассными инженерами и менеджерами, которые готовы внедрять инновационные технологии и работать с возобновляемыми источниками энергии.
У Самарского университета им. Королёва сильные компетенции в сфере зеленой энергетики: здесь разработано первое в России горелочное устройство для ГТУ, работающее на чистом водороде. Исследования в области применения водородного топлива ведутся в университете с 60-х годов прошлого века. В начале 2000-х здесь был создан Научно-образовательный центр газодинамических исследований (НОЦ ГДИ), занимающийся перспективными исследованиями в данной сфере, а в 2020 году КБ "Водород СМ" в партнерстве с АО "Силовые машины".
— Что даст объединение усилий университета и Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" для развития данного направления исследований?
— Сотрудничество с Самарским университетом им. Королёва позволит найти новые кадры, в поиске которых сегодня находятся ведущие российские компании. И поскольку сфера зеленой энергетики достаточно молодая, вопрос разрыва между теорией и практикой остается актуальным. Объединяя усилия вузов, компаний и олимпиады "Я — профессионал", мы сможем создать мощную платформу для развития нового направления: при составлении заданий для участников мы привлекаем представителей крупнейших компаний и ведущих вузов страны и совместно работаем над тем, чтобы этот разрыв максимально сократить. Самарский университет сможет предоставить участникам необходимое оборудование и лаборатории для проведения исследований в этой области, а студенты, принимающие участие в олимпиаде, получат возможность применять свои знания и навыки в практической работе по развитию возобновляемой энергетики. Важно понимать, что активное участие вуза в организации направлений олимпиады отражает активность не только его студентов, но и молодежи региона в целом, и у Самарского университета им. Королёва есть перспективы вывести Самарскую область в первые строчки регионального рейтинга. Я хочу поблагодарить университет за организацию нового и важного направления для экономики страны.
— Какие у вас ожидания от направления "Зеленая энергетика"?
— Каждый год олимпиада прирастает новыми направлениями, которые отвечают не только запросам рынка труда, но и интересам наших студентов. Сфера зеленой энергетики является одной из ключевых отраслей экономики, которая становится более значимой в контексте решения глобальных проблем, связанных с изменением климата и обеспечения устойчивого развития. Появление нового направления в "Я — профессионал" позволит не только привлечь студентов к участию, но и повысит осведомленность наших участников о проблемах изменения климата и необходимости перехода к более устойчивой и экологически чистой энергетике: кто-то из них сможет проверить свои умения и навыки, а кто-то — получит возможность узнать что-то новое для себя и, возможно, определится с будущей профессией.
— Какие новые возможности в этом сезоне предоставляет олимпиада ее участникам и победителям?
— В VII сезоне отличительной чертой олимпиады стал переход к полному циклу карьерного наставничества и сопровождения своих участников на пути к их профессиональному становлению: сразу же с момента регистрации студенты российских вузов получают поэтапный доступ к уникальным HR-продуктам от олимпиады и ее партнеров. Это стажировки в лучших российских компаниях, среди которых Яндекс, Сбер, Госкорпорация "Росатом", АО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"; ПАО "Гидроавтоматика", ООО "Эко Энерджи" и еще более, чем 500 компаний; встречи с HR-лидерами; форумы с работодателями. С каждым последующим этапом эти продукты становятся более значимыми в рамках карьерного сопровождения и развития студентов российских вузов.
— Что бы Вы пожелали студентам Самарского университета и других вузов России — будущим участникам VII сезона олимпиады?
— Не сомневаться в себе и в своих силах, использовать свой потенциал для решения глобальных проблем. Пусть ваше участие в олимпиаде станет началом вашего вклада в создание более зеленого и устойчивого будущего. Удачи!
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.