"Зеленая энергетика": на Всероссийской олимпиаде студентов появилось новое направление

14 ноября 2023 года завершается регистрация на VII сезон Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", реализуемого при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — масштабное образовательное состязание нового формата для студентов разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских. За шесть сезонов проекта в олимпиаде приняло участие более одного миллиона российских студентов.

Традиционно в число вузов-организаторов олимпиады входит и один из университетов Самары — Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королёва. В этом сезоне он реализует конкурсные процедуры в рамках нового направления — "Зеленая энергетика".

О том, какие задачи решает направление "Зеленая энергетика" и что ждет участников олимпиады в этом году корреспонденту "Волга Ньюс" рассказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" Валерия Касамара.

— В этом году Самарский университет им. Королёва выступает организатором такого направления олимпиады, как "Зеленая энергетика". Скажите, пожалуйста, почему было принято решение ввести это направление, какие задачи оно решает?

— Зеленая энергетика — это не просто модное словосочетание, но и реальная необходимость нашего времени. Спрос на энергию растет с каждым днем, и мы не можем постоянно полагаться на невозобновляемые ресурсы. Нам нужны новые источники энергии, которые будут экологически чистыми и устойчивыми. Специалисты работают над технологиями, позволяющими решить поставленную задачу. И то, что вчера казалось научной фантастикой, сегодня — реальность, которая отражается в инновационных инженерных решениях, доступных каждому.

Зеленая энергетика — уникальное направление, которое позволяет рассматривать привычные для нас профессии под другим углом, делая их более востребованными на рынке труда. "Я — профессионал" не просто проверяет, насколько студенты готовы к современным вызовам, но и помогает им стать теми высококлассными инженерами и менеджерами, которые готовы внедрять инновационные технологии и работать с возобновляемыми источниками энергии.

У Самарского университета им. Королёва сильные компетенции в сфере зеленой энергетики: здесь разработано первое в России горелочное устройство для ГТУ, работающее на чистом водороде. Исследования в области применения водородного топлива ведутся в университете с 60-х годов прошлого века. В начале 2000-х здесь был создан Научно-образовательный центр газодинамических исследований (НОЦ ГДИ), занимающийся перспективными исследованиями в данной сфере, а в 2020 году КБ "Водород СМ" в партнерстве с АО "Силовые машины".

— Что даст объединение усилий университета и Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" для развития данного направления исследований?

— Сотрудничество с Самарским университетом им. Королёва позволит найти новые кадры, в поиске которых сегодня находятся ведущие российские компании. И поскольку сфера зеленой энергетики достаточно молодая, вопрос разрыва между теорией и практикой остается актуальным. Объединяя усилия вузов, компаний и олимпиады "Я — профессионал", мы сможем создать мощную платформу для развития нового направления: при составлении заданий для участников мы привлекаем представителей крупнейших компаний и ведущих вузов страны и совместно работаем над тем, чтобы этот разрыв максимально сократить. Самарский университет сможет предоставить участникам необходимое оборудование и лаборатории для проведения исследований в этой области, а студенты, принимающие участие в олимпиаде, получат возможность применять свои знания и навыки в практической работе по развитию возобновляемой энергетики. Важно понимать, что активное участие вуза в организации направлений олимпиады отражает активность не только его студентов, но и молодежи региона в целом, и у Самарского университета им. Королёва есть перспективы вывести Самарскую область в первые строчки регионального рейтинга. Я хочу поблагодарить университет за организацию нового и важного направления для экономики страны.

— Какие у вас ожидания от направления "Зеленая энергетика"?

— Каждый год олимпиада прирастает новыми направлениями, которые отвечают не только запросам рынка труда, но и интересам наших студентов. Сфера зеленой энергетики является одной из ключевых отраслей экономики, которая становится более значимой в контексте решения глобальных проблем, связанных с изменением климата и обеспечения устойчивого развития. Появление нового направления в "Я — профессионал" позволит не только привлечь студентов к участию, но и повысит осведомленность наших участников о проблемах изменения климата и необходимости перехода к более устойчивой и экологически чистой энергетике: кто-то из них сможет проверить свои умения и навыки, а кто-то — получит возможность узнать что-то новое для себя и, возможно, определится с будущей профессией.

— Какие новые возможности в этом сезоне предоставляет олимпиада ее участникам и победителям?

— В VII сезоне отличительной чертой олимпиады стал переход к полному циклу карьерного наставничества и сопровождения своих участников на пути к их профессиональному становлению: сразу же с момента регистрации студенты российских вузов получают поэтапный доступ к уникальным HR-продуктам от олимпиады и ее партнеров. Это стажировки в лучших российских компаниях, среди которых Яндекс, Сбер, Госкорпорация "Росатом", АО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"; ПАО "Гидроавтоматика", ООО "Эко Энерджи" и еще более, чем 500 компаний; встречи с HR-лидерами; форумы с работодателями. С каждым последующим этапом эти продукты становятся более значимыми в рамках карьерного сопровождения и развития студентов российских вузов.

— Что бы Вы пожелали студентам Самарского университета и других вузов России — будущим участникам VII сезона олимпиады?

— Не сомневаться в себе и в своих силах, использовать свой потенциал для решения глобальных проблем. Пусть ваше участие в олимпиаде станет началом вашего вклада в создание более зеленого и устойчивого будущего. Удачи!