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Законотворчество Власть и политика

Проект регионального бюджета внесен на рассмотрение в областной парламент

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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31 октября главный финансовый документ региона на три ближайших года поступил на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Накануне документ был подробно рассмотрен на расширенном заседании Правительства Самарской области. Работа по формированию этого финансового документа велась на протяжении всего года, с учётом прогнозов социально-экономического развития региона и прогнозов наполняемости бюджета.

Как подчеркнул председатель думского комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов: "Общая сумма расходов в представленном проекте бюджета составляет 247 миллиардов рублей. Это существенный рост по отношению к первоначальному бюджету текущего года. И это показатель того, что экономика развивается динамично, причём в условиях, когда регион держит бюджет сбалансированным и не наращивает государственный долг. В то же время учтены все социальные обязательства государства. Поэтому, как отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, это бюджет развития при сохранении всех социальных гарантий".

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников рассказал, что в течение 15 дней после внесения проект бюджета должен быть рассмотрен Самарской Губернской Думой. За это время депутаты в рамках работы профильных комитетов подробно рассмотрят основные параметры бюджета и направления финансовой политики. Далее проект закона будет вынесен на первое чтение, которое запланировано на 14 ноября.

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