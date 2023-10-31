Проект регионального бюджета внесен на рассмотрение в областной парламент

31 октября главный финансовый документ региона на три ближайших года поступил на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу.
Накануне документ был подробно рассмотрен на расширенном заседании Правительства Самарской области. Работа по формированию этого финансового документа велась на протяжении всего года, с учётом прогнозов социально-экономического развития региона и прогнозов наполняемости бюджета.
Как подчеркнул председатель думского комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов: "Общая сумма расходов в представленном проекте бюджета составляет 247 миллиардов рублей. Это существенный рост по отношению к первоначальному бюджету текущего года. И это показатель того, что экономика развивается динамично, причём в условиях, когда регион держит бюджет сбалансированным и не наращивает государственный долг. В то же время учтены все социальные обязательства государства. Поэтому, как отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, это бюджет развития при сохранении всех социальных гарантий".
Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников рассказал, что в течение 15 дней после внесения проект бюджета должен быть рассмотрен Самарской Губернской Думой. За это время депутаты в рамках работы профильных комитетов подробно рассмотрят основные параметры бюджета и направления финансовой политики. Далее проект закона будет вынесен на первое чтение, которое запланировано на 14 ноября.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.