В Самаре на неделю перекроют движение по ул. Маломосковской

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Со 2 по 8 ноября в Самаре перекроют движение по ул. Маломосковской от ул. Ерошевского до ул. Революционной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.