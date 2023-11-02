В Самаре на неделю перекроют движение по ул. Маломосковской

Со 2 по 8 ноября в Самаре перекроют движение по ул. Маломосковской от ул. Ерошевского до ул. Революционной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
Перекрытие связано с проведением работ по реконструкции тепловых сетей. Работы проводит ПАО Т Плюс.
"Просим с пониманием отнестись к введению ограничительных мер и заранее выбирать пути объезда", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻