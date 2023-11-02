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Законотворчество Власть и политика

Российские и белорусские законодатели готовы к конструктивному сотрудничеству

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 ноября в Самарской Губернской Думе состоялось встреча депутатов областного парламента с совместной делегацией Республики Беларусь и Совета Федерации ФС РФ.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Во встрече приняли участие председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина, заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам Фарит Мухаметшин, а также сенаторы Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Как подчеркнул председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Рачков: "Мы в Совете Республики заинтересованы в сотрудничестве не только с Советом Федерации Российской Федерации, но и с законодательными органами регионов страны".

Он подробно рассказал о трёх основных направлениях работы Совета Республики. В рамках законотворческой деятельности особое внимание уделяется обеспечению национальной безопасности. За последние годы принято более 20 Законов, совершенствующих эту сферу. Активно ведётся работа с обращениями граждан. Международное сотрудничество Совета Республики направлено на решение гуманитарных и экономических вопросов в рамках взаимодействия законодательных органов.

В ходе рабочей встречи участники обсудили международную ситуацию, вопросы реализации договорённостей, заключённых в ходе Форума регионов России и Беларуси, вопросы, связанные с углублением двусторонних отношений по линии законотворческой работы.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников поблагодарил коллег за конструктивное обсуждение и отметил: "Мы готовы к сотрудничеству, к решению целого ряда задач — это повышение уровня благосостояния людей, развитие социальной сферы, поддержка науки, образования, сельского хозяйства, работа по подготовке кадров и многие другие направления деятельности, которые у нас определены с Правительством региона.

Надеемся, что наши деловые контакты будут расширяться и укрепляться. Мы планируем с белорусскими коллегами работать как можно теснее и решать общие задачи, которые интересны и гражданам России и Беларуси".

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Последние комментарии

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