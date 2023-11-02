Самарские библиотеки присоединятся к "Ночи искусств"

В субботу, 4 ноября, в Самаре пройдет ежегодная всероссийская акция "Ночь искусств". В 2023 г. мероприятия приурочены ко Дню народного единства и посвящены теме "Россия объединяет".

Жители города смогут поучаствовать в мастер-классах, викторинах, послушать поэтов, попробовать себя в творчестве и познакомиться с талантливыми людьми и новыми книгами. Программа рассчитана как на детей, так и на взрослых. К акции присоединились муниципальные учреждения культуры.

Центральная городская библиотека имени Н. К. Крупской в рамках акции подготовила для ценителей литературы и искусства несколько мероприятий. Откроет программу лекция "Крымские прогулки с Константином Паустовским: литература, живопись, фотография". Слушатели познакомятся с творчеством художников и фотографов, запечатлевших Крым в своих работах, узнают необыкновенные истории человеческих судеб.

На краеведческой игре "Самара многонациональная" участники проверят свои знания о культурных богатствах народов Поволжья: обычаях, национальных праздниках, костюмах, национальной кухне и фольклоре. Юным участникам покажут мультфильмы по мотивам народных сказок.

Игровая программа "Поле чудес. Загадки народов" познакомит зрителей с костюмами народов России. Каждый элемент узора любого народа тщательно подобран и полон особого смысла.

Модельная библиотека № 8 начнет акцию с показа мультфильмов "Приключения пингвиненка Лоло", "Котенок по имени Гав", "Чебурашка" в рамках этнографического мультипликационного калейдоскопа. На нем гости библиотеки не только смогут окунуться в атмосферу детства, но и на примере героев порассуждать на тему дружбы, поддержки и помощи.

В течение вечера все смогут принять участие в мастер-классах по народному танцу "Кадриль моя, сердечная…!" На мастер-классе "Рисуем узоры народов Поволжья" посетители познакомятся с особенностями создания народных талисманов.

Для гостей Библиотеки № 15 подготовили литературно-музыкальную программу "Под знаком мира, дружбы и добра" с участием вокально-поэтической группы "Хорошее настроение". В программе концерта прозвучат песни о родине, стихи и лирические миниатюры. На площадке "Нас музыка объединяет…" пройдет интерактивная викторина на знания в области народного песенного творчества.

Гостям предложат экскурсию по тематической выставке — "Единство — навсегда", где представят репродукции картин русских художников, посвященные историческим событиям, связанным с возникновением праздника День народного единства.

Библиотека № 29 приглашает всех желающих на встречу "Слава казачья, ты вновь зазвучала". Присутствующие узнают историю казачества и посмотрят выступление воспитанников военно-патриотического клуба "Беркут".

Гости мероприятия посетят творческую встречу "Фольклорные традиции русского народа", познакомятся с малым народным творчеством: потешками, считалочками и прибаутками. На выставке "Кукла-травница", посвященной возрождению старинного ремесла травоплетение, представят куклы из трав, сплетенные методом травопластики.

На мастер-классе "Матрешка — душа России" посетители изготовят закладки для книг "Матрешка" и познакомятся с историей возникновения и особенностями росписи русской матрешки, одного из главных неофициальных символов России.

Подробнее с программой мероприятий можно в приложении или на страницах учреждений культуры в социальных сетях.