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Происшествия

Полиция оштрафовала владельца УАЗика, который ездил на авто по тротуару в парке Металлургов

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции привлекли к ответственности жителя Самары, проверив публикацию в социальной сети. За нарушение требований Правил дорожного движения, местному жителю назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 3500 рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

1 ноября  в самарском парке им. 50-летия Октября (парк Металлургов) прохожие обратили внимание на автомобиль UAZ PICKUP, который ездил по тротуару. Очевидцы не сообщили о происходящем в полицию, а выложили видео в социальные сети.

"В ходе мониторинга СМИ сотрудники Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области выявили эту информацию и направили ее в полк ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре", - отмечается в сообщении правоохранительных органов.

Полицейские выехали по указанному адресу, где обнаружили автомобиль нарушителя, припаркованный на тротуаре. Во время эвакуации автомобиля к сотрудникам полиции подошел местный житель и предъявил документы на автомобиль.

"Полицейские провели с мужчиной профилактическую беседу о соблюдении правил дорожного движения и составили административные материалы, предусмотренные ч.2 ст. 12.15 КоАП РФ ("Движение по тротуарам в нарушение ПДД РФ), ч.2 ст. 12.37 ("Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности"), ч.3 ст. 12.19 ("Стоянка или остановка на расстоянии 5 м и ближе перед пешеходной "зеброй", а также неправомерная остановка / стоянка на тротуаре"). Должностным лицом Госавтоинспекции правонарушителю назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму 3500 рублей", - рассказали в полиции.

Полицейские так же отметили, что очевидцы не сообщили о правонарушителе в полицию, а поспешили поделиться видеозаписью в социальных сетях. Между тем, чем быстрее в полиции получат информацию о происходящем, планируемом или произошедшем противоправном событии, тем больше вероятность, что правонарушитель будет задержан в кратчайшие сроки и понесет заслуженное наказание.

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