16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд отказал экс-замначальнику КбшЖД Дмитрию Атякину в освобождении по УДО Присяжные устроили демарш в Самарском районном суде Обвиненные во взятках экс-чекисты требуют изменить место суда Экс-главу Фонда капремонта отправили под суд Вынесен повторный вердикт по делу о заказном убийстве

Суды Происшествия

Суд отказал экс-замначальнику КбшЖД Дмитрию Атякину в освобождении по УДО

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 2 ноября, апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила без изменения постановление райсуда, отказавшего бывшему первому заместителю начальника КбшЖД Дмитрию Атякину в освобождении по УДО. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, Атякина задержала ФСБ в октябре 2019 года. Его подозревали в получении 1,2 млн руб. за согласование работ на железнодорожных путях. Вину он не признавал.

Суд отправил высокопоставленного железнодорожника под арест, а в уголовном деле появилось еще несколько эпизодов. Например, предприниматели боялись, что Атякин станет препятствовать их бизнесу, и оплачивали электроснабжение жилого его дома. Общая сумма взяток, по данным итогового обвинения, составляла не менее 12 млн рублей. Суд наложил арест на имущество Атякина (квартиры, земельные участки, дом и автомобиль). Стоимость арестованного имущества составила 47 млн рублей.

По окончании следствия Дмитрий Атякин предстал перед Железнодорожным районным судом вместе с экс-коллегами Сергеем Филимоновым и Владимиром Ефимовым, которых обвиняли в передаче денег.

15 августа 2022 г. суд приговорил Атякина к четырем годам и одному месяцу колонии строгого режима, Ефимову и Филимонову назначили по три года заключения в колонии строгого режима. Прокуратура обжаловала приговор из-за мягкости. В итоге Ефимову и Филимонову приговор не изменили, а Атякину усилили наказание до четырех с половиной лет.

Атякин отбывает срок в колонии ИК-26 в Волжском районе. В августе 2023 г. он уже отбыл 2/3 срока и подал в Волжский районный суд ходатайство об УДО.

14 сентября суд отказал Атякину. Как пояснили в прокуратуре Самарской области, против удовлетворения ходатайства выступили и представитель ИК-26 и помощник Самарского прокурора по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях. Поводом для несогласия послужило, в частности, то, что Атякин не принял должных мер, чтобы загладить причиненный двум потерпевшим ущерб.

Постановление районного суда обжаловал адвокатом. 2 ноября апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела жалобу и оставила постановление Волжского райсуда без изменения. У сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3