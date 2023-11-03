Суд отказал экс-замначальнику КбшЖД Дмитрию Атякину в освобождении по УДО

В четверг, 2 ноября, апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила без изменения постановление райсуда, отказавшего бывшему первому заместителю начальника КбшЖД Дмитрию Атякину в освобождении по УДО. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, Атякина задержала ФСБ в октябре 2019 года. Его подозревали в получении 1,2 млн руб. за согласование работ на железнодорожных путях. Вину он не признавал.

Суд отправил высокопоставленного железнодорожника под арест, а в уголовном деле появилось еще несколько эпизодов. Например, предприниматели боялись, что Атякин станет препятствовать их бизнесу, и оплачивали электроснабжение жилого его дома. Общая сумма взяток, по данным итогового обвинения, составляла не менее 12 млн рублей. Суд наложил арест на имущество Атякина (квартиры, земельные участки, дом и автомобиль). Стоимость арестованного имущества составила 47 млн рублей.

По окончании следствия Дмитрий Атякин предстал перед Железнодорожным районным судом вместе с экс-коллегами Сергеем Филимоновым и Владимиром Ефимовым, которых обвиняли в передаче денег.

15 августа 2022 г. суд приговорил Атякина к четырем годам и одному месяцу колонии строгого режима, Ефимову и Филимонову назначили по три года заключения в колонии строгого режима. Прокуратура обжаловала приговор из-за мягкости. В итоге Ефимову и Филимонову приговор не изменили, а Атякину усилили наказание до четырех с половиной лет.

Атякин отбывает срок в колонии ИК-26 в Волжском районе. В августе 2023 г. он уже отбыл 2/3 срока и подал в Волжский районный суд ходатайство об УДО.

14 сентября суд отказал Атякину. Как пояснили в прокуратуре Самарской области, против удовлетворения ходатайства выступили и представитель ИК-26 и помощник Самарского прокурора по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях. Поводом для несогласия послужило, в частности, то, что Атякин не принял должных мер, чтобы загладить причиненный двум потерпевшим ущерб.

Постановление районного суда обжаловал адвокатом. 2 ноября апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела жалобу и оставила постановление Волжского райсуда без изменения. У сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.