Самарская делегация принимает участие в итоговом форуме "Сообщество"

2 и 3 ноября в Москве проходит итоговый форум Общественной палаты РФ "Сообщество". В работе форума принимает участие делегация Самарской области.

Тема форума — "Гражданское общество: достижения, лица, события". Форум "Сообщество" — открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества.

Традиционно форумы "Сообщество" проводятся Общественной палатой РФ в различных федеральных округах страны. В этом году площадкой проведения форума была выбрана Самарская область. Форум проходил в Самаре 28–29 августа и объединил представителей федеральных и региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления, активистов, некоммерческие организации, социальных предпринимателей, представителей бизнес-сообщества.

В регионе проводится большая совместная работа с Общественной палатой Самарской области и некоммерческим сектором по поддержке наиболее эффективных практик гражданской активности, разработке и реализации социальных проектов, развитию сотрудничества между обществом, бизнесом и властью. В ходе пленарной сессии форума "Сообщество" в Самаре губернатор Дмитрий Азаров отметил, что мероприятие прошло в юбилейный для региональной Общественной палаты год.

"Это подчеркивает с одной стороны активность, значимость региональной Общественной палаты, а с другой стороны — это признание заслуг всех неравнодушных людей, которые живут, творят, созидают на самарской земле, побеждают каждый день, поддерживают наших бойцов — защитников отечества. Главное достояние, богатство Самарской области — это активные, неравнодушные люди", — подчеркнул глава региона.

Традиционно лидирующие позиции в России занимает волонтерское движение Самарской области. Сейчас в регионе около 4,5 тыс. НКО. В 2022 г. область вошла в тройку лидеров по числу победителей и объему полученных грантов Фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. "Такое соработничество по развитию нашей родной самарской земли, по созданию условий раскрытия талантов каждого гражданина и приводит к результатам, которые сегодня заметны и на федеральном уровне", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

О развитии гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, существующих проблемах и возможных путях их решения, распространении наиболее успешных практик в эти дни говорят на итоговом форуме в Москве. Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева отметила, что форум посвящен не только итогам работы Общественной палаты, но и в первую очередь всем тем людям, кто тратит свои силы, время, энергию, чтобы помогать другим.

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов провел тематический трек "Быть с Россией. Принципы воспитательной и мировоззренческой работы с подрастающим поколением", где эксперты обсудили принципы патриотического воспитания подрастающего поколения и мероприятия, реализуемые в рамках мировоззренческой работы с молодежью: введение единого учебника истории для школьников, цикла занятий "Разговоры о важном", курса "Основы российской государственности", реализацию проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ". Как отметил модератор, в условиях проведения специальной военной операции и внешних вызовов нельзя упустить подрастающее поколение, а необходимо минимизировать влияние враждебной пропаганды и деструктивных идей и течений, воспитать настоящих патриотов, защитников родины.

Член Общественной палаты РФ от Самарской области Павел Покровский провел круглый стол "Мобилизация культуры. Ответы на вызовы, стоящие перед культурным сообществом". Поскольку культура, в числе прочего, решает вопросы сохранения фундаментальных ценностей и принципов, лежащих в основе единства российского общества, определяя реализацию задачи сбережения народа страны, то по мнению Павла Покровского, необходимо четкое понимание последовательности и системности действий, направленных на сохранение и укрепление гражданской идентичности с упором на традиционные духовно-нравственные ценности.

"Последствия фальсификации исторической памяти, распространения ложной информации об отечественной истории приводят к ослаблению единства народа, снижению культурного уровня общества. Основные институты гражданского общества, в первую очередь Общественная палата России и сеть региональных общественных палат, могут стать одним из основных механизмов формирования гармонично развитой личности, как ячейки общества, и занять ведущую роль в укреплении единства и сплоченности гражданского общества посредством культурного и гуманитарного развития, — подчеркнул член Общественной палаты РФ от Самарской области. — Важным направлением обсуждения стал запрос граждан на популяризацию российской культуры, русского языка и литературы, расширение и поддержку международных и гуманитарных связей, в том числе в целях поддержки соотечественников, проживающих за пределами государства".

Также в рамках форума состоялись тематические треки: "Патриотический консенсус", "Традиционные ценности", "Новое образовательное лидерство", "НКО: Новые реалии — новые решения", "Устойчивое развитие", "Общественный контроль", "Территориальное развитие", "Международное сотрудничество".