Представители Самарской области вошли в число победителей конкурса "Я - Амбассадор Росмолодежь.Гранты"

Подведены итоги конкурса молодежных проектов среди физических лиц "Я - Амбассадор Росмолодежь.Гранты". В число победителей вошли представители Самарской области.

Всего экспертной комиссией было отобрано 100 победителей грантовых конкурсов из 56 субъектов страны. Амбассадоры появились также в Луганской и Донецкой Народных Республиках и Запорожской области.

Победителями из Самарской области стали Екатерина Снигирь и Ирина Краснова. Миссия амбассадоров - информировать молодежь Самарской области о возможностях, которые предоставляет участие в грантовых конкурсах, и помогать в развитии навыков социального проектирования.

Принять участие в конкурсе амбассадоров могли победители "Росмолодежь.Гранты" предыдущих лет. Так, Екатерина Снигирь дважды становилась победителем грантового конкурса: в рамках молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" в 2020 году с проектом "ПрофКонект" и в рамках конкурса "Росмолодежь.Гранты" - второй сезон в 2023 г. с проектом "Исследовательский модуль "Моя Самара", который реализуется в настоящее время.

Ирина Краснова получила поддержку своего проекта "Инновационная психолого-педагогическая площадка для молодых учителей и выпускников педагогических специальностей "УчителЯ" в конкурсе "Росмолодежь.Гранты" в 2022 г., а также вошла в топ-50 победителей Всероссийского конкурса историй успехов "Моя новая вершина". Ее проект показал высокую активность со стороны педагогического сообщества.

Помимо проектной деятельности, девушки активно поддерживают реализацию образовательного проекта "Корпорация знаний". Проект объединяет молодежь Самарской области благодаря циклу обучающих мероприятий "Марафон идей", направленных на приобретение знаний в области проектирования, планирования, финансовой грамотности, а также на привлечение молодежи к участию в грантовых конкурсах и форумной кампании.

"Как никто другой знаю, как может быть сложно написать собственный проект и насколько важно не опускать руки после первой неудачной попытки. Благодаря тому, что все амбассадоры - победители конкурса, мы можем делиться своими знаниями и личным опытом с будущими участниками. Получение этого статуса лишь усиливает мое желание помогать новичкам осуществлять свои идеи и рассказывать молодежи о потрясающих возможностях", - призналась амбассадор "Росмолодежь.Гранты" Ирина Краснова.

Проект "Корпорация знаний" реализуется в рамках национального проекта "Образование" и является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых". Организаторами проекта выступают правительство Самарской области совместно с ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).