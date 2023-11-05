Один подросток погиб и один пострадал в ДТП в селе в Самарской области

В субботу, 4 ноября, примерно в 18:00 21-летний водитель автомобиля "Нива", ехавший по ул. Набережной в с. Малячкино Шигонского района, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые шли по левому краю проезжей части в попутном направлении с транспортным средством, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

В результате происшествия один 15-летний пешеход погиб, а второй получил телесные повреждения. Подростку в настоящее время оказана необходимая медицинская помощь.

По факту ДТП в Шигонском районе организована доследственная проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.