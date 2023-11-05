Один подросток погиб и один пострадал в ДТП в селе в Самарской области

В субботу, 4 ноября, примерно в 18:00 21-летний водитель автомобиля "Нива", ехавший по ул. Набережной в с. Малячкино Шигонского района, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые шли по левому краю проезжей части в попутном направлении с транспортным средством, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
В результате происшествия один 15-летний пешеход погиб, а второй получил телесные повреждения. Подростку в настоящее время оказана необходимая медицинская помощь.
По факту ДТП в Шигонском районе организована доследственная проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!