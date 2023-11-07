На строительство транспортно-пересадочного узла "Пятилетка" выделят 287 млн рублей

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Стало известно, что в 2024 году на выполнение строительно-монтажных работ транспортно-пересадочного узла "Пятилетка" в Самаре планируют выделить 287,8 млн рублей. Это следует из документации, опубликованной на сайте минстроя Самарской области к публичным слушаниями по проекту закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".