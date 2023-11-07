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Строительство Строительство и недвижимость

На строительство транспортно-пересадочного узла "Пятилетка" выделят 287 млн рублей

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно, что в 2024 году на выполнение строительно-монтажных работ транспортно-пересадочного узла "Пятилетка" в Самаре планируют выделить 287,8 млн рублей. Это следует из документации, опубликованной на сайте минстроя Самарской области к публичным слушаниями по проекту закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

В качестве источника финансирования указан городской бюджет.

Напомним, в конце октября стало известно, что территорию под автостанцию "Кировская" около одноименной станции метро распланирует ООО "Самарский правовой центр", аффилированное бенефициару корпорации "РосРегион Развитие" Сергею Плотникову. Соответствующее распоряжение опубликовано мэрией Самары. Площадь участка под автостанцию составляет 3,66 га.

В июле 2023 года на Кировском рынке приступили к сносу павильонов. В мэрии пояснили, что работы проводятся в рамках формирования транспортно-пересадочного узла. Проект его строительства анонсировался не первый год. Планируется, что здесь можно будет воспользоваться услугами нескольких видов транспорта — электрички, метро, автобуса, троллейбуса и трамвая.

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