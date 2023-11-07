На строительство транспортно-пересадочного узла "Пятилетка" выделят 287 млн рублей

Стало известно, что в 2024 году на выполнение строительно-монтажных работ транспортно-пересадочного узла "Пятилетка" в Самаре планируют выделить 287,8 млн рублей. Это следует из документации, опубликованной на сайте минстроя Самарской области к публичным слушаниями по проекту закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
В качестве источника финансирования указан городской бюджет.
Напомним, в конце октября стало известно, что территорию под автостанцию "Кировская" около одноименной станции метро распланирует ООО "Самарский правовой центр", аффилированное бенефициару корпорации "РосРегион Развитие" Сергею Плотникову. Соответствующее распоряжение опубликовано мэрией Самары. Площадь участка под автостанцию составляет 3,66 га.
В июле 2023 года на Кировском рынке приступили к сносу павильонов. В мэрии пояснили, что работы проводятся в рамках формирования транспортно-пересадочного узла. Проект его строительства анонсировался не первый год. Планируется, что здесь можно будет воспользоваться услугами нескольких видов транспорта — электрички, метро, автобуса, троллейбуса и трамвая.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?