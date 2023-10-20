Автостанцию у Кировского рынка хочет построить структура Сергея Плотникова

Территорию под автостанцию "Кировская" около одноименной станции метро распланирует ООО "Самарский правовой центр", аффилированое бенефициару корпорации "РосРегион Развитие" Сергею Плотникову. Соответствующее распоряжение опубликовано мэрией Самары.

Площадь участка под автостанцию составляет 3,66 га.

Директором и владельцем "Самарского правового центра", по данным ИАС Seldon.Basis, является Ильдар Акжигитов. Он же руководит и владеет еще рядом компаний, входящих в орбиту "РосРегион Развития", в том числе ООО "Торговый комплекс "МОЙ - Кировский вещевой" - одной из площадок Кировского рынка.

Ранее анонсировался проект строительства у железнодорожной станции Пятилетка, примыкающей к рынку, транспортного пересадочного узла. Планируется, что здесь можно будет воспользоваться услугами нескольких видов транспорта - электрички, метро, автобуса, троллейбуса и трамвая. Под транспортный узел расчистили территорию, которую занимали торговые павильоны.