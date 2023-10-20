Автостанцию у Кировского рынка хочет построить структура Сергея Плотникова

Территорию под автостанцию "Кировская" около одноименной станции метро распланирует ООО "Самарский правовой центр", аффилированое бенефициару корпорации "РосРегион Развитие" Сергею Плотникову. Соответствующее распоряжение опубликовано мэрией Самары.
Площадь участка под автостанцию составляет 3,66 га.
Директором и владельцем "Самарского правового центра", по данным ИАС Seldon.Basis, является Ильдар Акжигитов. Он же руководит и владеет еще рядом компаний, входящих в орбиту "РосРегион Развития", в том числе ООО "Торговый комплекс "МОЙ - Кировский вещевой" - одной из площадок Кировского рынка.
Ранее анонсировался проект строительства у железнодорожной станции Пятилетка, примыкающей к рынку, транспортного пересадочного узла. Планируется, что здесь можно будет воспользоваться услугами нескольких видов транспорта - электрички, метро, автобуса, троллейбуса и трамвая. Под транспортный узел расчистили территорию, которую занимали торговые павильоны.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.