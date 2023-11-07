Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

По ходатайству следователя 15-летнего подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту, отправили под стражу. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с августа по 1 ноября 2023 г. у подозреваемого после просмотра видео в интернете о расстрелах детей в школах возник умысел на поджог школы, где он отучился, в целях дестабилизации деятельности органов власти. После этого парень приобрел составляющие для зажигательной смеси, из которых изготовил самодельное оружие.
Подросток не смог довести задуманное до конца, 1 ноября 2023 г. его задержали сотрудники ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти"). Оно находится в производстве в СО по Сызрани СУ СК РФ по Самарской области.
Подозреваемого отправили под стражу.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно