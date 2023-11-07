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Преступления Происшествия

Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

СЫЗРАНЬ. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По ходатайству следователя 15-летнего подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту, отправили под стражу. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с августа по 1 ноября 2023 г. у подозреваемого после просмотра видео в интернете о расстрелах детей в школах возник умысел на поджог школы, где он отучился, в целях дестабилизации деятельности органов власти. После этого парень приобрел составляющие для зажигательной смеси, из которых изготовил самодельное оружие.

Подросток не смог довести задуманное до конца, 1 ноября 2023 г. его задержали сотрудники ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти"). Оно находится в производстве в СО по Сызрани СУ СК РФ по Самарской области.

Подозреваемого отправили под стражу.

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