В Тольятти до 35 руб. повышается стоимость проезда в общественном транспорте

В Тольятти принято решение об изменении стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте, сообщает мэрия.

Напомним, последний раз тариф на пассажирские перевозки в городских автобусах и троллейбусах менялся в 2021 г. и составляет на сегодняшний день 32 рубля.

Исходя из повышения цен на ГСМ и запасные части, увеличения расходов на амортизацию, индексацию заработной платы водителей и иных затрат предприятий-перевозчиков, стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте составит 35 руб., независимо от формы оплаты (наличный или безналичный расчёт).

Необходимо отметить, что тариф на проезд для горожан остается социально ориентированным. Так, себестоимость одной поездки в автобусе составляет 50 рублей, в троллейбусе — 75 рублей. Планируется, что изменение стоимости проезда в муниципальном пассажирском транспорте Тольятти произойдет с 15 ноября.

Следует обратить внимание, что МП "ТПАТП № 3" и МП "ТТУ" сохраняют для тольяттинцев все предусмотренные льготы:

- социальная карта жителя Самарской области — 270 руб. в месяц;

- льготный электронный проездной билет "Студенческий" — 795 руб. в месяц (с 1 декабря 2023 г. — 870 руб. в месяц);

- льготный электронный проездной билет "Для учащихся" — 557 руб. в месяц (с 1 декабря 2023 г. — 609 руб. в месяц);

- безлимитная транспортная карта на автобус и троллейбус — 1 728 руб. в месяц (с 1 декабря 2023 г. — 1 890 руб. в месяц).